Tale e quale show 2019 | Carlo Conti a Blogo | No alla versione baby | vi spiego

Fonte : blogo

(Di mercoledì 11 settembre 2019)ha presentato oggi a Roma la nona edizione di, in onda su Rai1 a partire da venerdì prossimo in prime time. Il conduttore, a margine della conferenza stampa, si è fermato a rispondere alle domande di. Come sempre è una gioia iniziare, per me è un divertimento. Il clima è già quello giusto, c'è allegria e consapevolezza di lavorare sodo da parte dei 13 protagonisti, ma anche la voglia di mettere in piedi uno spettacolo divertente. Qualcosa mi preoccupa? No, assolutamente. Forse solo che nessuno cada facendo le scale dello studio (ride, Ndr).: "No, viperché nel cast ci sono alcuni vip meno famosi" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 11 settembre17:47.

Raiofficialnews : #TaleeQualeShow, la 9^ edizione: il #13settembre torna la gara tra 12 protagonisti dello spettacolo nei panni di bi… - italiarena : @GiancarloDeRisi @araldoiustitia /ma non è lui con Salvini e,che gli ha dato la maglietta per la foto? Un sosia? Ha… - SerieTvserie : Francesco Monte a Blogo: 'Tale e quale è occasione giusta per far scoprire ciò che di me è passato sempre in second… -