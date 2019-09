Suor Cristina | il momento più bello della sua vita

Fonte : dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Ilpiù forte è stato quando mi sono prostrata a terra in segno di consegna totale a Cristo”. Parole emozionate ed emozionanti quelle con cuiha raccontato in esclusiva al settimanale Oggi, in edicola da domani, uno dei giorni più importantesua. L’8 settembre scorso nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, davanti all’arcivescovo Mario Delpini, laa più famosa d’Italia ha preso i voti perpetui, consacrandosi completamente a Cristo e allareligiosa. “Il cuore mi batteva fortissimo” ha confidato laa cantante al magazine, aprendo il suo cuore in uncosì importantesua. I voti perpetui erano infatti l’ultimo passo che rimaneva aScuccia per diventare unaa “a tutti gli effetti”, e ora che il passo è stato compiuto può godersi la gioiapienezzasua vocazione. Nonostante la popolarità ...

