Studenti fuori sede | ancora in aumento i prezzi delle stanze

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Vita dura per gli, non solo a causa dell’imminente sessione di esami di settembre, ma anche per il rincaro dei canoni di locazione. Come rilevato dall’Ufficio Studi di Immobiliare.it, infatti, nel 2019 il prezzo medio per l’affitto di una stanza singola è aumentato in quasi tutte le principali città universitarie. Quanto costa una stanza singola? Le rilevazioni si sono concentrate sui 14 centri che ospitano gli atenei con maggiore affluenza diprovenienti da altre città. Ad eccezione di Bari, che registra una riduzione deimedi del 2% per una singola, tutte le città hanno fatto registrare un rincaro rispetto al 2018. A guadagnare lo scettro di città più cara è Milano, con una media di 573 euro per una camera singola, cifra in crescita del 6% negli ultimi 12 mesi. Al secondo posto Roma e Bologna, dove il costo medio è rispettivamente di 448 e 447 euro. ...

