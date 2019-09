Stati Uniti-Francia oggi | Mondiali basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

50 procure degli Stati Uniti indagano sul dominio di Google nella pubblicità online : (foto: Getty Images) Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di annunci, il 9 settembre è stata confermata l’apertura ufficiale dell’indagine preliminare su Google da parte dei procuratori generali di 48 Stati americani, oltre al District of Columbia e al territorio di Porto Rico, per verificare eventuali abusi di posizione dominante da parte del colosso di Mountain View per quanto riguarda la pubblicità e le ricerche sul web. In totale sono ...

Golf - Solheim Cup 2019 : cambio nel team degli Stati Uniti. Ally McDonald sostituisce Stacy Lewis : cambio nel team USA che dal 13 al 15 settembre sfiderà l’Europa in Scozia nella Solheim Cup di Golf: Juli Inkster, capitano della formazione nordamericana per la terza volta di fila, ha dovuto apportare una modifica al roster inserendo Ally McDonald al posto di Stacy Lewis, infortunata alla schiena. Morgan Pressel, Lexi Thompson, Nelly Korda, Danielle Kang, Lizette Salas, Jessica Korda, Marina Alex, Megan Khang, Bretagna Altomare, Angel ...

Curling - ottimi risultati per le Nazionali italiane nel tour in Canada e Stati Uniti : L’Italia del Curling ha completato un lungo tour in Canada e Stati Uniti con raduni e diversi tornei. La squadra maschile, formata da Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo) ed Alberto Pimpini (Aeronautica Militare), e quella femminile composta da Veronica Zappone (3S Luca Lovero), Stefania Costantini (C.C. Dolomiti Fontel), ...

I negoziati tra Stati Uniti e talebani sono falliti? : Sembrava quasi fatta ma poi è saltato tutto: secondo Trump i colloqui «sono morti», ma potrebbe non essere finita

Snam Rete Gas punta a sbarcare negli Stati Uniti : Mentre il gas americano raggiunge sempre più spesso l’Europa, il primo operatore di gasdotti del Vecchio continente - Snam Rete Gas - punta a sbarcare negli Stati Uniti

Da dove arrivano i fondi per il muro di Trump tra Stati Uniti e Messico : Donald Trump al confine tra Stati Uniti e Messico (foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Potrebbero essere questione di settimane, mesi al massimo. Ma il muro al confine col Messico si farà, secondo la Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è riuscito – dopo mesi di battaglie politiche e giudiziarie – a trovare i finanziamenti per mantenere la sua più importante promessa elettorale, quella di un confine fisico per combattere ...

Basket - Mondiali 2019 : Stati Uniti e Argentina staccano i biglietti americani per Tokyo 2020 : Con la conclusione della seconda fase, diventa chiaro anche il quadro delle due qualificate americane alle Olimpiadi di Tokyo 2020: sono Stati Uniti e Argentina. Tanto gli americani quanto gli argentini sono riusciti a chiudere al primo posto i rispettivi gironi, senza perdere fino a questo momento neanche un incontro. L’ufficialità della qualificazione di entrambe le selezioni nazionali l’ha data la sfida tra Team USA e Brasile, ...

Basket - Mondiali 2019 : Stati Uniti e Argentina staccano i biglietti americani per Tokyo 2020 : Con la conclusione della seconda fase, diventa chiaro anche il quadro delle due qualificate americane alle Olimpiadi di Tokyo 2020: sono Stati Uniti e Argentina. Tanto gli americani quanto gli argentini sono riusciti a chiudere al primo posto i rispettivi gironi, senza perdere fino a questo momento neanche un incontro. L’ufficialità della qualificazione di entrambe le selezioni nazionali l’ha data la sfida tra Team USA e Brasile, ...

Basket - Mondiali 2019 : gli Stati Uniti battono il Brasile 89-73 e spediscono la Repubblica Ceca ai quarti. Nervi tesi nel secondo periodo : Vittoria dai tantissimi significati, quella che gli Stati Uniti raccolgono contro il Brasile nell’ultima giornata del girone K ai Mondiali di Cina 2019. Team USA, infatti, si qualifica per i quarti di finale con il primo posto nel girone, elimina i verdeoro dalla corsa iridata, stacca il pass per Tokyo 2020 e lo fa avere anche all’Argentina, infine spedisce la Repubblica Ceca, che qualche ora prima ha perso “bene” contro ...

LIVE Stati Uniti-Brasile basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 43-39 - Team USA avanti all’intervallo dopo due quarti roventi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Stati UNITI: Walker, Turner 10; BRASILE: Benite 15 Gli americani riescono a bloccare tutte le linee di ricezione brasiliane dalla rimessa, finiscono i primi due quarti, veramente roventi: punteggio 43-39 per gli Stati Uniti Perde palla Smart, uscendo dal campo nel tentativo di tirare da metà campo! Ancora 1″3 prima di tornare negli spogliatoi 43-39 2/3 Benite Grosso ...

LIVE Stati Uniti-Brasile basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 33-27 - tensione in campo - coach Aza Petrovic espulso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out chiamato da Popovich 41-37 2/2 Benite C’è un momento di pausa per rimettere a posto il cronometro, che da 24″1 passa a 28″5 dopo che Brown aveva commesso fallo su Benite mandandolo in lunetta 41-35 Ancora un tiro dalla parabola altissima di Benite a segno, dai sei metri 41-33 SCAPPA TEAM USA! Tripla dall’angolo di Brown! Ultimo minuto del secondo quarto Rischia ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Stati Uniti avanti sul Brasile. Equilibrio tra Australia e Francia. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 FRANCIA-Australia 48-46: si riparte con il gancio di Gobert. 14.58 Stati Uniti-BRASILE 28-25: bella virata di Luz, che poi si arresta e trova il canestro. 14.56: Succede di tutto. Secondo tecnico per Aza Petrovic e dunque espulsione per il coach brasiliano. 14.55: Stati Uniti-BRASILE 25-23: grande Equilibrio anche ad inizio secondo quarto. I verdeoro si stanno giocando tutto. 14.49: ...

LIVE Stati Uniti-Brasile basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21-18 - i veterani verdeoro fanno soffrire Team USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si parte con il secondo periodo! TOP SCORER – Stati UNITI: Turner 6; BRASILE: Huertas 7 Finisce il primo quarto sul punteggio di 21-18 per Team USA, ma con il Brasile ampiamente dentro la partita grazie ai suoi veterani! 21-18 Splendida palla di Varejao per Leandrinho Barbosa! Ultimo minuto del quarto, e il Brasile si mangia due canestri in maniera una più incredibile ...

LIVE Stati Uniti-Brasile basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 14-7 - Team USA comincia con il piede giusto dopo 5 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-12 Grande serie di movimenti di Varejao! E a 3’40” dalla fine del quarto il Brasile è di nuovo a -3 15-10 Segna il libero del tecnico Middleton, palla che torna in mano agli USA Non sfrutta la situazione favorevole il Brasile, che ora in campo ha anche Anderson Varejao. C’è fallo tecnico fischiato ad Aza Petrovic che manda a quel paese la terna 14-10 1/2 Garcia, ma ...