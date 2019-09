Staminali sicure contro la sclerosi multipla ma per ora senza effetto

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L’infusione di cellulemesenchimali nelle persone conè una procedura sicura, sebbene non si sia osservato unsull’infiammazione acuta misurata con la risonanza magnetica cerebrale. Lo dimostrano i dati preliminari dello studio Mesems, il primo lavoro internazionale di questo tipo, presentati in anteprima al congresso dell’European Committee for Treatment and Research in Multiples (Ectrims) in corso a Stoccolma da Antonio Uccelli, direttore scientifico dell’ospedale policlinico San Martino di Genova e principal investigator dello studio insieme a Mark Freedman, professore di Neurologia dell’Ottawa Hospital Research Institute (Canada). Lo studio di fase II, concluso da poche settimane, effettuato in doppio cieco e multicentrico, ha coinvolto 10 nazioni, e aveva l’obiettivo di dimostrare lazza e ...

