Stalking, Mamma Sara:"Sentenza storica"

non me la riporta più nessuno, nemmeno dieci ergastoli. Ma spero che tutto questo dolore e questa fatica possano servire per altre donne che si trovano in questa difficile situazione dipsicologico".E' il commento di Concetta Raccuia,ladiDi Pretrantonio, dopo l'ergastolo inflitto nel processo di appello bis all'ex. "La Corte, riconoscendo locome reato autonomo rispetto all'omicidio e punendolo in presenza di una violenza invisibile, ha deciso un qualcosa dimente significativo",sottolinea.(Di mercoledì 11 settembre 2019)