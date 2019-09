Spoiler Dolunay 12 settembre | Hakan cerca di togliere la vita alla chef

Dolunay - Spoiler 10 settembre : Nazli lascia il marito a seguito del ricatto dell'Onder : Le ultime puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' ("Dolunay" in lingua originale) riserveranno moltissime emozioni e colpi di scena agli appassionati della serie tv turca che vede protagonisti Nazli e Ferit. Le anticipazioni dell'episodio in onda martedì 10 settembre rivelano che, la giovane chef cederà al ricatto di Hakan e, a malincuore, chiederà a Ferit il divorzio. L'Aslan non si capaciterà del repentino allontanamento della moglie e ...

Dolunay - Spoiler ultime puntate : Nazli è incinta - lieto fine in casa Aslan : La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (Dolunay è il titolo originale) sta per volgere al termine. L'ultima puntata andrà in onda il 13 settembre su Canale 5. La serie televisiva ha intrattenuto il pubblico italiano per tutta quest'estate con un buon riscontro in termini di ascolti. Tuttavia, prima della chiusura della telenovela, un'entusiasmante notizia sorprenderà i telespettatori: Nazli rimarrà incinta di Ferit. Inoltre ...

Dolunay - Spoiler : Bulut scappa di casa facendo perdere le proprie tracce per alcune ore : La Serie TV turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) è quasi arrivata alle battute finali di questa ultima e unica stagione. La soap opera nei mesi estivi e stata campionessa di ascolti su Canale 5, infatti ha registrato audience fenomenali raggiungendo 2.2 milioni di telespettatori. Le anticipazioni in onda a settembre, rivelano che Nazli Pinar e Ferit Aslan verranno forzati a recarsi a terapia di coppia per risolvere ...

Dolunay Spoiler del 9 settembre : Leman non si fida della Pinar - Hakan ricatta Asuman : Le vicende di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) stanno ormai per giungere al termine. Gli spoiler degli episodi in onda lunedì 9 settembre dalle 14:45 alle 16:40 su Canale 5 rivelano che Leman proverà ad opporsi alla felicità ritrovata tra Nazli Pinar e Ferit Aslan. Hakan Onder, invece, terrà in pugno la povera Asuman, la quale in preda alla disperazione arriverà addirittura a tentare il suicidio. ...Continua a leggere

Dolunay Spoiler al 13 settembre : Asuman tenta di togliersi la vita : Bitter Sweet, la soap turca che in questi mesi estivi ha appassionato i telespettatori di Canale 5, sta per giungere alla conclusione, e non mancherà di emozionare i fan con gli ultimi, imperdibili colpi di scena. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 9 al 13 settembre rivelano che Asuman, presa dallo sconforto per il ricatto di Hakan, cercherà di togliersi la vita. Per sua fortuna, Deniz riuscirà a farle cambiare ...

Dolunay - Spoiler 5 settembre : Leman si trasferisce alla villa per indagare sulla cuoca : Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), stanno letteralmente spopolando in Italia. Gli spoiler dell'episodio di giovedì 5 settembre, rivelano che Hakan Onder mediterà un piano contro Ferit Aslan e Nazli Pinar, mettendo di mezzo Asuman. Leman, invece, si trasferirà alla villa per sorvegliare da vicino la cuoca dopo i dubbi alimentati da Deniz. Bitter Sweet: Hakan vuole ricattare la cuoca Le anticipazioni di ...

Dolunay - Spoiler finale di stagione : Hakan e la moglie vengono arrestati : Sta per giungere al gran finale la prima stagione di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', la soap opera turca che vede protagonisti Nazli e Ferit e che terminerà il prossimo 13 settembre. Grande attesa per la messa in onda delle ultime puntate che vedranno clamorosi sviluppi nelle vicende dei protagonisti, con l'arresto dei coniugi Onder. Hakan, dopo aver tentato di ricattare sia Nazli che la signora Leman, verrà finalmente smascherato e portato ...

Dolunay - Spoiler ultime puntate : l'Onder ricatta Nazli - Asuman tenta il suicidio : Tornano le anticipazioni della soap rivelazione dell'estate 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e che riguarderanno in particolare, le ultime puntate della stagione, in onda la prossima settimana su canale 5 a partire dalle 14;45 circa. Molti gli intrighi e i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan e che vedranno Asuman sul punto di commettere un gesto estremo, fortunatamente salvata appena in tempo da Deniz. Sarà ...

Dolunay - Spoiler al 13 settembre : Nazli incinta di Ferit - i coniugi Onder arrestati : Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) si avviano alle battute finali. Gli spoiler delle puntate in onda dal 9 al 13 settembre alle ore 14:45 su Canale 5 svelano che Nazli Pinar scoprirà di attendere un bambino da Ferit Aslan mentre i coniugi Onder verranno arrestati per tutti i crimini commessi. Bitter Sweet: Asuman tenta il suicidio Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle ...

Dolunay - Spoiler del 4 settembre : scoppia la passione tra la chef e il marito : Mercoledì 4 settembre a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda un nuovo ed emozionante episodio di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e che vedra una clamorosa svolta nel rapporto tra Nazli e Ferit. I due finalmente, riusciranno a mettere da parte i loro dissapori e, complice una giornata piacevole trascorsa insieme in campagna, riusciranno a confessarsi il loro amore, che li porterà a trascorre una notte di passione. A pochi giorni dal ...

Dolunay - Spoiler al 6 settembre : l'Aslan e la Pinar in campagna - Hakan e Leman discutono : La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia. La serie televisiva va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. La trasmissione è stata girata in Turchia nel 2017 ed il titolo originale è Dolunay. I protagonisti Ferit Aslan e Nazli Pinar sono rispettivamente interpretati da Can Yaman e Özge Gürel. Quest'ultima è già nota al pubblico della quinta rete televisiva italiana. Infatti, ...

Dolunay - Spoiler 3 settembre : Demet ricatta Hakan : Tornano le anticipazioni giornaliere della serie tv 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' riguardanti in particolare ciò che andrà in onda martedì 3 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14;45 circa. Ricordiamo che la soap turca con protagonisti Nazli e Ferit, sta volgendo al termine e, da quanto si apprende, le ultime puntate saranno particolarmente ricche di colpi di scena. Nel frattempo, nel corso del nuovo episodio, vedremo come i ...

Dolunay - Spoiler settembre : c'è del tenero tra Engin e Manami : Manca veramente poco al grande finale della Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), campionessa di ascolti su Canale 5 negli ultimi mesi estivi. Le ultime puntate della soap turca si preannunciano ricche di colpi di scena e ci saranno sviluppi per Fatos che capirà di essere innamorata di Tarik mentre il migliore amico di Ferit inizierà ad avere un interesse per Manami. Bitter Sweet, anticipazioni: Fatos prova dei ...

Dolunay Spoiler : Hakan minaccia Leman di raccontare a Ferit che il padre è un assassino : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) la soap opera turca che ormai si sta avviando alle battute finali dopo un'estate ricca di successi. Nel corso delle puntate che andranno in onda a settembre, Hakan Onder minaccerà di confessare a Ferit Aslan che suo padre è stato ucciso dal genitore dell'imprenditore, mosso da un raptus di gelosia dopo aver scoperto il tradimento di ...