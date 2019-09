Spogliatoi del San Paolo | la ditta | Meravigliano le parole di Ancelotti | non crediamo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L’amministratore della Tipiesse, Carlo Perego,che ha fatto i lavori al Sanrisponde al comunicato dell’allenatore del Napoli che denunciava lo stato degli stessi. “I lavori deglio del Sansono finiti, tranne piccole finiture che verranno completate domani. La consegna deglie’ prevista per venerdì 13 alle ore 10, la data P confermata. Non siamo in ritardo anzi siamo in avanti sui tempi contrattuali, e avremmo potuto finire prima ma ci hanno ritardato le piscine che avrebbe dovuto fare il Napoli. Per finiture parlo di spigoli, stuccature. Miledi, perché lui probabilmente non é stato nemmeno a vederlo lo stadio, invece oggi in mattinata é venuto il figlio del presidente De Laurentiis e si é complimentato. Dopo le Universiadi abbiamo avuto 45 giorni per demolire, rifare gli impianti ...

