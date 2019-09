Sostenibilità e tutela dell’ambiente | in Costiera Amalfitana ragazzi a scuola senza

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Unamodello nuovo die didell’ambiente. Nelle prossime settimane distribuiremo su tutto il territorio della, ben 3000 borracce aidelle scuole ed installeremo negli edifici scolastici 20 erogatori dell’acqua del sindaco con una ricaduta positiva per l’ambiente: ben 600.000 bottigliette di plastica usa e getta in meno da smaltire, 90.000 metri di plastica in meno e addirittura 480.000 kg. di CO2 non prodotte in un solo anno. Oltre ai costi ambientali e sociali causati dal trasporto delle bottiglie e della raccolta differenziata. Dalla, patrimonio UNESCO, parte un esempio per l’Italia tutta. Le borracce, frutto di un’attenta selezione, saranno tutte in tritan, plastica non tossica lavabile, sterilizzabile e per questo ideale al riuso”: lo ha annunciato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto ...

