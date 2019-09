Sorpresa Hustlers | il film sulle spogliarelliste con Jennifer Lopez osannato dalla

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ha sorpreso tutti, compresa la protagonista, la reazione della critica ad, ilcon: presentato in anteprima al Toronto InternationalFestival, ha ottenuto recensioni entusiastiche con tanto di previsione di nomination all'Oscar per l'attrice e popstar di origini portoricane. Ildebutta nelle sale il 13 settembre negli Stati Uniti e ha avuto una première parecchio movimentata a Toronto per le proteste degli animalisti, che hanno interrotto il red carpet urlando contro l'ostentata passione dellaper le pellicce. L'accoglienza al di là del red carpet, però, è stata decisamente sorprendente: ildal cast tutto al femminile, conaffiancata da Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, la rapper Cardi B e Lizzo - ha suscitato l'entusiasmo della critica e ottenuto il 95% di pareri positivi ...

