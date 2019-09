Slitta il taglio dei parlamentari | arriva il no Prodi-Veltroni alla proporzionale E

Crisi di governo - ora è scontro sulla data del voto. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd Taglio parlamentari per far Slittare tutto : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»