Simona Ventura si sposa?

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Francesca Galici Quello trae Giovanni Terzi è un amore maturo e consolidato, che la conduttrice non esclude possa suggellarsi con un matrimoniosembra essere in un vero periodo d'oro della sua vita ed esprime tutta la sua felicità in un'intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola da oggi, 11 settembre. “È un momento così felice - dice -che non voglio sprecare neanche una goccia di questa mia felicità in polemiche. La sensazione è quella di essere uscita dall'acqua di una piscina: sto tornando a respirare. Finalmente". Professionalmente e sentimentalmente,sembra abbia trovato finalmente la sua dimensione dopo tanti anni. Ci sono stati momenti di buio nella sua vita, soprattutto a livello lavorativo quando sembrava non ci fossero più progetti adatti a lei. Poi è arrivata la chiamata di Maria De Filippi, con la quale la ...

zazoomblog : Mi sposo! Per Simona Ventura il momento è arrivato - zazoomblog : Mi auguro duri per tutta la vita! Simona Ventura pensa alle nozze con Giovanni Terzi - gretagarbon : RT @robepere: La mia conoscenza del francese è pari all'inglese di Simona Ventura. 'molto bene, pem pem pem, come dire, ecco, crr' cit. -