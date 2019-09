Simona Ventura ci riprova | tutto pronto per le nozze | all' altare con Giovanni Terzi

Simona Ventura si sposa con Giovanni Terzi e parla di Stefano Bettarini : Simona Ventura sposa Giovanni Terzi dopo La Domenica Ventura: la confessione Potrebbe essere prossima al secondo matrimonio Simona Ventura con Giovanni Terzi, il suo attuale compagno. Intervistata da Chi, la conduttrice ha dichiarato che si augura che questo rapporto durerà per tutta la vita e domani potrebbero prospettarsi anche le nozze: “Sa che cosa gli chiedo ogni tanto? Ma come mai sei arrivato tardi?” Sono queste le parole di ...

Temptation Island Vip - auguri pelosi di Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi : occhio a chi interviene : Nella serata di lunedì 9 Settembre è andata in onda la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip. Per l'occasione Simona Ventura, che aveva condotto la prima edizione lo scorso settembre, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con tutta lo staff del docurea

Alessia Marcuzzi torna a parlare di Simona Ventura : “No - non ci siamo sentite” : I percorsi professionali di Simona Ventura e di Alessia Marcuzzi continuano a intrecciarsi, nonostante i rapporti tra le due conduttrici siano (più che) gelidi. Da quando SuperSimo ha partecipato alla “sua” Isola dei Famosi come concorrente qualcosa si è incrinato: ne sono la prova le continue dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dalle due, che non trasudano certo stima reciproca. Ora è stata la Marcuzzi a tornare a parlare dell’altra. ...

Trono Over UeD : Simona Ventura sorprende Sossio e Ursula : Simona Ventura scrive a Sossio e Ursula del Trono Over: il gesto sorprende Oggi Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno avuto una sorpresa che ha fatto loro molto piacere. Cos’è successo? La popolare conduttrice Simona Ventura ha contattato la coppietta nata nelle quattro mura dello studio del Trono Over di Uomini e Donne su instagram. Difatti la conduttrice, avendo avuto modo di conoscerli bene a Temptation Island Vip, ha colto la palla al ...

Seconde Nozze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La Conferma di Simona Ventura! : Il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è uno degli argomenti più caldi nel gossip. E adesso spunta un nuovo indizio. A lanciare lo scoop la popolare conduttrice Simona Ventura. Ecco tutti i dettagli! Belen Rodriguez e Stefano De Martino si risposano? La notizia circola da diverso tempo, soprattutto perché la loro intesa è tornata quella di quando erano ancora fidanzati. Ma adesso c’è un indizio in più e non arriva da ...

Elodie e Simona Ventura : chiarimento dopo la bocciatura a X Factor : Elodie e Simona Ventura a Castrocaro 2019: chiarimento dopo X Factor A distanza di dieci anni è arrivato il chiarimento tra Elodie Di Patrizi e Simona Ventura. Forse non tutti sanno che prima di arrivare seconda ad Amici nel 2015 la cantante italo-francese ha tentato la strada di X Factor. A bloccare il percorso di […] L'articolo Elodie e Simona Ventura: chiarimento dopo la bocciatura a X Factor proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino a Simona Ventura : “Come fai girare le pa**e tu!” : Stefano De Martino: gag con Simona Ventura durante la finale di Castrocaro 2019 La finale del Festival di Castrocaro 2019 si è aperta con i concorrenti in gara che si sono esibiti in ‘Chi Fermerà la Musica’, uno dei brani più famosi dei Pooh. Dopo aver ricordato la suddivisione in tre fasi dello storico concorso canoro, Belen e Stefano De Martino hanno dato il via alla gara. Simona Ventura, in qualità di Presidente di giuria, ha ...