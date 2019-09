Sicilia | Sutera | al via i lavori su strada ‘Donna Spusa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Quindici anni di attesa e ora, grazie all’intervento della Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regionena, Nello Musumeci, l’inizio dei, ai primi di novembre, per la ricostruzione e il completamento dellaesterna “Donna Spusa” di, nel Nisseno. Ad aggiudicarseli, per un importo di 885 mila euro, è stata la Essequattro Costruzioni di Favara. Si tratta di una importante arteria viaria che, oltre a rappresentare l’accesso principale al paese e una via di fuga indicata nel piano di Protezione civile, collega l’abitato con i Comuni limitrofi di Bompensiere, Milena, Montedoro e Racalmuto, oltre che con il capoluogo Caltanissetta attraverso la SP 23. Anni di disagi per l’utenza – il primo progetto per la rifunzionalizzazione della ...

