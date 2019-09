Sicilia | Presidente Ars | ‘il collegato si farà | M5S rispetti accordi’ 2

Sicilia : Presidente Ars - ‘il collegato si farà - M5S rispetti accordi’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il collegato si farà, lo dico per tranquillizzare i tanti che magari stanotte non hanno dormito per la preoccupazione, persone che hanno lavorato e che attendono giustamente i loro stipendi. Lo hanno bloccato in aula, ma io sono con la testa dura e vado avanti. Chiedo a tutti di stare sereni, nessuno resterà senza stipendio. Ma ai Cinque Stelle dico, perché non rispettate gli accordi?”. Lo ...

Sicilia : Gioia nuovo presidente dei giovani di Confagricoltura : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Giovanni Gioia è il nuovo presidente regionale dell’Anga, l’associazione dei giovani agricoltori di Confagricoltura Sicilia. Gioia, 26 anni, con una lunga tradizione familiare alle spalle nell’ambito della cerealicoltura in provincia di Caltanissetta, succede a Francesco Mastrandrea recentemente eletto presidente dell’associazione nazionale.“Sarà un triennio volto al ...

Sicilia : a cerimonia ventaglio Presidente Ars attacca quotidiano ‘Falsità su di me’ (2) : (AdnKronos) – “Che ci sia un giornale importante che scriva che l’Ars spende di più nonostante 20 deputati in meno, dicendo il falso, come facciamo a difenderci? Cosa possiamo fare?”. “Io sono avvilito da questo meccanismo e da questo tipo giornalismo, – dice – Ieri Bennato ha cantato ‘La calunnia è un venticello’ tratto dall’opera de ‘Il barbiere di Siviglia’. Il ...

Sicilia : a cerimonia ventaglio Presidente Ars attacca quotidiano ‘Falsità su di me’ (3) : (AdnKronos) – Immediata la replica Emanuele Lauria presente in sala stampa che ha definito la parole di Miccichè “Un atto improprio e anche un po’ maleducato” perché “non si può tradurre una occasione istituzionale in un attacco al giornale. Questo tipo di cose non si possono fare. Se sono state scritte cose non vere ci sono i luoghi deputati per difendersi “. “Io ho la coscienza apposto – ...

Sicilia : a cerimonia ventaglio Presidente Ars attacca quotidiano ‘Falsità su di me’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “La libertà di stampa non diventi libertà di offesa. Voglio capire cosa si deve fare per evitare di leggere notizie false sul mio conto, come accade spesso su un quotidiano. La cosa mi addolora enormemente e io sono molto amareggiato e non sono sereno. Ecco perché quest’anno accetto il ventaglio ma lo faccio con amarezza”. Lo ha detto il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, ...

Sicilia : Presidente Ars - ‘Non c’è maggioranza in aula e tutto diventa più faticoso’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Bisogna ammetterlo, non c’è maggioranza e tutto quello che si fa, deve essere il più condiviso possibile. Ed è molto faticoso. Ieri sera ero stanchissimo…”. Lo ha detto il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, prima della tradizionale cerimonia del ventaglio.L'articolo Sicilia: Presidente Ars, ‘Non c’è maggioranza in aula e tutto ...