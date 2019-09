Fonte : agi

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Non è la prima volta che una società tecnologica siDonald. Ma nell'affare Huawei mai nessuno si era spinto così a Est: Brad Smith, presidente e chief legal officer di Microsoft, ha affermato – in un'intervista a Bloomberg Businessweek - che la Casa Bianca starebbe trattando il gruppo cinese in modo ingiusto. Perché nessuno, neppure dalle parti di Redmond ha visto le prove chedice di avereHuawei. Dalla parte di Huawei Il blocco, congelato fino al 19 agosto e poi per altri 90 giorni, impedisce a Huawei di avere rapporti commerciali con le società americane. E questo significherebbe tagliare le forniture di processori (Intel e Qualcomm), app e sistemi operativi. Se Google sviluppa quello per gli smartphone (Android), sui portatili di Shenzhen gira Windows. Si tratta di una misura forte, che come tale – ha spiegato Smith – dovrebbe avere ...

Agenzia_Italia : Si rompe il fronte americano: #Microsoft si schiera con #Huawei e contro Trump - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Si rompe il fronte americano: #Microsoft si schiera con #Huawei e contro Trump - Ross444 : RT @Agenzia_Italia: Si rompe il fronte americano: #Microsoft si schiera con #Huawei e contro Trump -