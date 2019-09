Si rinnova il successo per il Festival dedicato alla biodiversità agricola a Rivalta di

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La due giorni dedicatariscoperta evalorizzazione di antiche varietà vegetali e razze animali quasi estinte di Emilia Romagna, Toscana e Liguria, anche quest’anno ha portato all’Rosa dell’Angelo di(Parma) centinaia di famiglie e appassionati. Una riconferma per l’evento che punta sulla “qualità antica” per una rinascita della culturaProfumi, sapori e volti sono ancora vivi nel ricordo di chi ha trascorso il weekend dell’8 e 9 settembre all’Rosa dell’Angelo didi Lesignano de’ Bagni (Parma), teatro del Rural. Una sesta edizione da record per la giornata di sabato e che anche domenica, nonostante il tempo incerto, ha permesso ai produttori di vendere i loro prodotti. Numerosi infatti i visitatori provenienti da tutta Italia, affezionati al progetto, che non hanno mancato l’appuntamento annuale con la. ...

MarcoMa85471160 : Ridere del mondo che si rinnova e che cerca un nuovo equilibrio davanti alle nostre incurie e disastri...ridere di… - gazzettasport : “Corri per abbattere le disabilità” Si rinnova il grande successo anche per l’edizione 2019 - sulPezzoit : “Corri per abbattere le disabilità” Si rinnova il grande successo anche per l’edizione 2019 -