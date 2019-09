Sfruttamento prostituzione e favoreggiamento immigrazione clandestina | arrestata maitresse

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma – Le tariffe, decise dalla, variavano a seconda del grado di intimita’ e di attenzioni che i clienti avrebbero dovuto ricevere, tuttavia, i soldi – come ha raccontato agli agenti la vittima – andavano alla sua sfruttatrice, che la faceva lavorare dalle 9 della mattina fino alla sera, provvedendo solo al suo sostentamento. Protagonista della vicenda, a Roma, una 36enne originaria della Repubblica popolare cinese, arrivata in Italia nel mese di agosto, con la promessa fattale da una sua connazionale di trovarle un lavoro. Una intensa attivita’ investigativa, partita dagli annunci pubblicati on-line e su un quotidiano, ha portato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, a concentrarsi, mediante servizi di osservazione e appostamenti, su di un appartamento in via Casilina. Il rilevante andirivieni ...

vsyelania41 : RT @saraosalvatore: @gabrillasarti2 @matteosalvinimi Il governo sx+ultrasx durerà tanto da accogliere almeno un altro milione di afroislami… - saraosalvatore : @gabrillasarti2 @matteosalvinimi Il governo sx+ultrasx durerà tanto da accogliere almeno un altro milione di afrois… - SettenewsWeb : La Squadra mobile di Brescia ha arrestato nelle scorse ore tre cittadini nigeriani, accusati di tratta di esseri um… -