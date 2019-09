Sergio Arcuri | piccolo malore in diretta a Storie Italiane per la compagna incinta

GossipNews_it : La fidanzata incinta di Sergio Arcuri ha un malore in diretta a 'Storie Italiane' ? -

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Momenti di apprensione nello studio di, nella puntata di mercoledì 11 settembre che ha ospitato, tra gli altri, anchee laValentina Donazzolo,e ormai vicina alla data del parto. Nel corso dell’intervista condotta da Eleonora Daniele l’attrice si è sentita poco bene e, mentre sullo schermo scorrevano le immagini d’amore della coppia, la Donazzolo ha esternato adil suo malessere, e l’uomo ha prontamente chiesto alla padrona di casa un goccio d’acqua per la sua donna (QUI il video a 1:01:50 circa). Valentina Donazzolo abbandona lo studio diEleonora Daniele ha quindi imputato all’emozione questo, ma Valentina Donazzolo ha risposto: “Più che altro le luci forti…”. A quel punto la conduttrice ha mandato in onda un altro servizio sulla coppia e al ...

Cicogna in arrivo per Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo: i due innamorati diventeranno genitori per la prima volta, tutti i dettagli.