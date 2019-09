Se i dati personali su un sito sono pubblici | altre aziende li possono copiare

Google accusato di fornire segretamente dati personali agli inserzionisti : Google sta segretamente usando pagine Web nascoste che forniscono agli inserzionisti i dati personali dei propri utenti, scalzando le sue stesse politiche e aggirando le normative sulla privacy dell’Ue che richiedono consenso e trasparenza. È questa l’accusa – secondo quanto riporta il Financial Times – che uno dei suoi concorrenti minori, il web browser di nicchia Brave, ha formalizzato con tanto di prove contro ...

“Youtube ha violato la privacy dei bambini” : Google pagherà tra 150 e 200 milioni di dollari di multa per la raccolta dei dati personali : Youtube ha violato la privacy dei bambini. Per questo Google pagherà fra 150 e 200 milioni di dollari nell’ambito di un accordo raggiunto con le autorità Usa. L’accusa nei confronti della piattaforma web è di aver raccolto i dati personali dei minori. La Commissione federale del commercio (Ftc) dovrebbe annunciare la sua decisione su questo accordo a settembre, anticipa il New York Times, spiegando che se l’accordo verrà approvato dal ...

dati personali degli utenti europei più al sicuro grazie al progetto Credential : Si chiama Credential il progetto finanziato dalla Commissione Europea per incrementare la protezione dei Dati personali. Nella società di oggi è uno strumento che potrebbe rivestire grande importanza, considerato il numero di persone che accede ai servizi online, e alle quali è necessario garantire che i propri Dati siano al sicuro contro gli attacchi degli hacker. Lo scopo secondario è combattere le paure e le insicurezze delle persone che per ...

Addio a Giovanni Buttarelli - garante europeo per la protezione dei dati personali : Giovanni Buttarelli al Wired Next Fest (foto di Zoe Vincenti) Si è spento nella notte all’età di 62 anni Giovanni Buttarelli, magistrato, uno dei più importanti esperti di diritto delle nuove tecnologie e dal 2014 impegnato nel ruolo di garante europeo per la protezione dei dati personali. A darne l’annuncio è la stessa autorità indipendente che Buttarelli ha servito fin dalla sua ...

Guadagnare vendendo i propri dati personali è più difficile del previsto : Il caveau di una banca (Getty Images) Guadagnare monetizzando i propri dati personali è più facile a dirsi che a farsi. Lo dimostra il caso di Weople, app che sulla portabilità dei dati ha costruito il suo modello di business. La startup che l’ha creata, Hoda, si propone come un intermediario tra i suoi iscritti e le aziende che hanno dati su di loro: li reclama, forte di una delega, e permette di scegliere quali condividere in campagne di ...

E3 : trapelano in rete i dati personali di oltre 2.000 giornalisti e analisti : I dati privati di oltre 2.025 persone, tra giornalisti, youtuber e analisti del settore videoludico, sono stati erroneamente divulgati online dall'ESA (Entertainment Software Association), l'ente che si occupa dell'organizzazione del celebre E3 di Los Angeles.Le informazioni riguardanti gli attendenti all'edizione 2019 della kermesse losangelina, che includono nomi, numeri di telefono, indirizzi e altro ancora, erano stati raccolti dall'ESA in ...

Useremo davvero i dati personali per pagare? 4 scenari nel 2030 : Big data (Getty Images) A un anno dall’entrata in vigore del Gdpr le discussioni sulla protezione dei dati sono tutt’altro che passate di moda. Una di quella più interessanti ruota intorno alla data ownership. I dati personali (e non) che diamo ai servizi online che usiamo tutti i giorni ci appartengono? O quando diamo il consenso ne cediamo la proprietà alle aziende? È giusto parlare di proprietà del dato? È bene porci sa subito queste domande ...

dati personali di clienti Nexi finiscono online. Ma è mistero sull’origine : Diciottomila identità alla portata di tutti. Nomi, cognomi, indirizzo, codice fiscale e in alcuni casi anche i numeri di telefono. A pubblicarli, nel pomeriggio di lunedì 29 luglio, il sito Pastebin, un portale dove chiunque può caricare online file di testo. La provenienza dei Dati, però, è di quelle rilevanti: Nexi, colosso italiano delle carte di credito

Capital One - hackerati i dati personali di oltre 100 milioni di clienti in Usa e Canada : Sono stati hackerati i dati personali di oltre 100 milioni di clienti di Capital One, società americana che emette carte di credito. Nomi, indirizzi e numeri di telefono dei possessori sono stati violati in Canada e negli Stati Uniti. A renderlo noto è la stessa Capital One, spiegando che l’Fbi ha già arrestato una donna di 33 anni di Seattle, Paige Thompson con l’accusa di frode informatica: la donna è riuscita a sfruttare una ...

I dati personali di 106 milioni di persone sono stati rubati in un attacco informatico alla società di carte di credito Capital One : I dati personali di circa 106 milioni di clienti della società finanziaria americana Capital One sono stati rubati in un grosso attacco informatico. La società, una delle principali che emette carte di credito del nord America, lo ha fatto sapere

I dati personali su FaceApp si possono cancellare? Il nostro test e un riscontro ufficiale : Sono in molti a chiedersi dopo giorni di pura dipendenze se i dati personali su FaceApp ora si possano cancellare. Con questi si intendono le informazioni dell'account ma soprattutto le foto condivise con il servizio per ottenere il tanto amato effetto invecchiamento che ha letteralmente sbancato durante tutto il mese di luglio. In merito alla questione, vanno riportati i risultati di un test interno alla redazione e una risposta ufficiale ...