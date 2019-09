Scoperta acqua su un pianeta simile alla Terra | dista 110 anni luce La videoscheda

Pastori schiavizzati - ridotti a bere acqua sporca e vivere in tuguri luridi : Scoperta choc a Bari : Non c'è solo una storia di sfruttamento di manodopera in nero e a basso costo dietro l'arresto di due imprenditori agricoli pugliesi accusati di aver pagato appena 70 centesimi di euro l’ora due loro dipendenti costringendoli a lavorare oltre 12 ore al giorno con il bestiame. Le due vittime dello sfruttamento, un lavoratore ghanese di 32 anni e un maliano di 27, infatti erano stati letteralmente schiavizzati dai loro datori e costretti a vivere ...

Scoperta shock a Pietrasanta : vedono corpo galleggiare in acqua - 43enne morto annegato : Dalla spiaggia in molti hanno scorto con orrore che in mare, a poche decine di metri dalla riva, galleggiava il corpo senza vita di un uomo a faccia in giù. La vittima è stata successivamente identificata come un cittadino cinese di 43 anni. Per lui inutili i soccorsi dei servizi di salvataggio e poi del personale del 118.Continua a leggere