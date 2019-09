Schumacher | staminali | coscienza e consapevolezza L’infermiera | «È cosciente»

Formula 1 – Cure Schumacher - il dottor Pucéat frena l’entusiasmo : “staminali mai applicate per problemi al cervello” : Il dottor Pucéat frena l’entusiasmo: il parere del medico sulle Cure staminali per Schumacher in Francia Da qualche giorno non si fa altro che parlare dell’improvviso e top secret trasferimento di Michael Schumacher dalla Svizzera all’ospedale Pompidou di Parigi. L’ex pilota tedesco è arrivato due giorni fa in Francia per una cura segretissima di cellule staminali. Nonostante il clamore della notizia e le speranze ...

Schumacher - nuove cure staminali a Parigi. Cosa può succedere : parla l’esperto : Un intervento sperimentale con staminali su una persona in coma, come quello a cui probabilmente è sottoposto Michael Schumacher, è stato tentato anche qualche anno fa in Italia. Lo afferma Angelo Vescovi, direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, secondo cui è giusto provare una terapia sperimentale se non ci sono alternative ma sempre seguendo i principi dell’etica e della sicurezza del paziente. «Circa 5-6 ...

Schumacher - terapia top secret con staminali : l’esperto spiega il possibile intervento : Abbiamo contattato il professor Giacomo Frati per farci spiegare a quale tipo di trattamento "top secret" con cellule staminali potrebbe essere sottoposto Michael Schumacher, giunto all'ospedale Georges Pompidou di Parigi per essere seguito da Philippe Menasché. Frati, docente di Scienze tecniche mediche applicate all'Università Sapienza di Roma e dirigente presso il reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Umbero I, in passato ha lavorato con ...

Formula 1 - Schumacher trasferito in Francia per una cura a base di staminali : il parere del medico italiano : Il dottor Angelo Vescovi, direttore scientifico dell’IRCSS, ha espresso il proprio parere sulle cure a cui verrà sottoposto il tedesco La stampa francese ha rilanciato nella giornata di ieri la notizia del trasporto di Michael Schumacher presso l’Ospedale europeo Pompidou, l’obiettivo è quello di sottoporre il tedesco ad una trasfusione di cellule staminali per provare ad ottenere un’azione “anti ...

Michael Schumacher - “l’ex pilota tedesco a Parigi per una cura con le cellule staminali” : Dalla scorsa primavera, per almeno tre volte, Michael Schumacher è stato trasportato all’ospedale Georges-Pompidou di Parigi per una cura a base di cellule staminali. L’ultima volta è accaduto il 9 settembre, quando l’ex pilota di Benetton e Ferrari è arrivato – protetto da un cordone di sicurezza – nel nosocomio nel primo pomeriggio. È quanto sostiene il quotidiano Le Parisien spiegando che Schumacher, in cura in ...

