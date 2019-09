Scacchi | Coppa del Mondo 2019 | risultati seconda giornata Pochi colpi di scena

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) A Khanty-Mansiysk si è disputata oggi ladelladeldi, un format dove 128 giocatori si sfidano ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale che si disputerà il 4 ottobre. Ogni sfida di questo primo turno viene giocata col format degliclassici, 90 minuti di tempo ciascuno per le prime 40 mosse e poi 30 minuti ulteriori per le restanti, con un incremento di 30 secondi a mossa fin dalla prima della partita. Passa il turno chi raggiunge per primo il punto e mezzo (una vittoria equivale a un punto, un pareggio a 0.5 per entrambi) e in caso di 1 a 1 al termine delle due partite, chiaramente giocate una per colore a testa, si torna in campo domani per il tie break. Lo spareggio inizierà con due partite a tempo rapido da 25+10 di incremento e se la situazione sarà ancora pari si passerà prima al 10+10 e poi al blitz 5+3. In caso di ...

