Sanità | in Toscana 30 decessi per il batterio New Delhi

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Tra novembre 2018 e il 31 agosto 2019 ilNewha causato inla morte di 30 persone, con 708 ricoveri di soggetti portatori del ceppo batterico. Lo rileva l’aggiornamento dell’Agenzia Regionale diche monitora la diffusione degli enterobatteri Ndm (Newmetallo beta-lactamase) in. Da novembre 2018 al 31 agosto di quest’anno i batteri Ndm “sono stati isolati nel sangue di 75 pazienti. I casi sono risultati letali nel 40% dei pazienti con sepsi, percentuale paragonabile alla letalità per questa condizione causata da altri batteri resistenti agli antibiotici“, sottolinea l’Ars. La ricerca attiva dei batteri riguarda i pazienti ricoverati in reparti specifici (terapie intensive e sub-intensive, oncologia, oncoematologia, trapianti, cardiochirurgia, malattie infettive, area medica, riabilitazione) oppure pazienti ...

