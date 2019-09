San Paolo | la direttrice dei lavori | L’unica cosa incompleta é l’idromassaggio che doveva

Spogliatoi del San Paolo - la ditta : Meravigliano le parole di Ancelotti - non crediamo abbia visto gli spogliatoi : L’amministratore della Tipiesse, Carlo Perego, ditta che ha fatto i lavori al San Paolo risponde al comunicato dell’allenatore del Napoli che denunciava lo stato degli stessi. “I lavori degli spogliatoio del San Paolo sono finiti, tranne piccole finiture che verranno completate domani. La consegna degli spogliatoi e’ prevista per venerdì 13 alle ore 10, la data P confermata. Non siamo in ritardo anzi siamo in avanti sui ...

Ultim’ora – Ancelotti in un comunicato : “Bagni del San Paolo inacettabili - sono preoccupato” : Attraverso il sito ufficiale del Napoli, l’allenatore Carlo Ancelotti ha emesso un comunicato duro per la situazione bagni allo Stadio San Paolo : “Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso. In due mesi si può costruire una casa, non sono stati in ...

Napoli - Ancelotti duro su condizioni spogliatoi San Paolo : “Dove dovremmo cambiarci? Scorretti e inadeguati” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto in prima persona sulla questione legata alle condizioni degli spogliatoi del San Paolo attraverso un comunicato a sua firma diffuso sul sito ufficiale degli azzurri. Ecco il testo integrale. “Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i ...

Ancelotti : “Spogliatoi in condizioni pessime. Indignato per chi ha eseguito i lavori al San Paolo” : Il Napoli ha appena pubblicato sul suo sito un comunicato dell’allenatore Carlo Ancelotti allibito per le condizioni in cui versano gli spogliatoi dello stadio San Paolo in cui, la squadra dovrà affrontare prossimamente Sampdoria e Liverpool “Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ...

San Paolo - via ai biglietti gratis per i consiglieri comunali. Ma manca la convenzione : Il San Paolo riapre le porte gratuitamente agli amministratori comunali. Potranno assistere gratis alle partite del Napoli e potranno regalare un biglietto ai loro ospiti. E’ di lunedì, scrive Repubblica Napoli, la mail inviata dal Comune ai suoi consiglieri e ai presidenti di municipalità, in cui si chiede di far pervenire, entro oggi, le richieste per Napoli-Samp. E’ un via libera ancora teorico, però, chiarisce il quotidiano, ...

Immobili di lusso - a Como una sede di intesa Sanpaolo casa Exclusive : Dopo Milano, Roma, Torino e Padova, e' stata inaugurata a Como la quinta sede italiana di intesa Sanpaolo casa Exclusive. In Piazza Cavour

Ugolini a Radio 24 : “Le parole di Adl non condizionano Ancelotti. Ci sarà grande affluenza al San Paolo” : Il giornalista sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti convocati” Ugolini risponde in merito alla campagna abbonamenti ed alle parole di Adl, secondo il quale, dovrebbe scendere in campo chi è nella migliore condizione di forma. Ugolini chiarisce che le parole del patron azzurro non erano assolutamente polemiche nei confronti del tecnico Carlo Ancelotti che, dallo stesso ...

Skateboard - Mondiali park 2019 - inizia la battaglia iridata a San Paolo - in palio anche punti per il ranking olimpico : A San Paolo, in Brasile, scattano i Mondiali di park Skateboarding, che fino a domenica vedranno sfidarsi 200 atleti alla ricerca delle medaglie iridate e di punti per il ranking olimpico (a Tokyo 2020 lo Skateboard farà il suo esordio ai Giochi): il vincitore ne porterà a casa ben 80.000 (è la manifestazione che ne assegna di più). Saranno sei gli azzurri in gara, quattro uomini e due donne, ma certamente i riflettori saranno puntati sul numero ...

Il Secolo XIX : per la Samp lo stadio San Paolo è un incubo : Il Secolo XIX non ha dubbi. Lo stadio San Paolo è quasi una maledizione, per la Sampdoria. Di sicuro “un autentico inferno”. Negli ultimi vent’anni, a Fuorigrotta la Sampdoria non ha mai vinto. L’ultima volta fu il 19 aprile 1998, vittoria per 2 a 0 con autogol di Crasson e Laigle. Nelle ultime 10 partite al San Paolo, la Samp ha totalizzato 9 sconfitte e 1 pareggio. Non solo i blucerchiati, a Fuorigrotta, non riescono a ...

CorSport : Napoli-Samp - al San Paolo torna Fabio Quagliarella : Napoli-Sampdoria vuol dire anche il ritorno di Quagliarella al San Paolo. Sono nove anni che è andato via dal Napoli. Erano i tempi in cui l’attaccante viveva il dramma del suo stalker, per colpa del quale ha vissuto un periodo buio. Entrando nello stadio, scrive il Corriere dello Sport, probabilmente avvertirà i rimpianti per quel tempo sprecato nell’angoscia, quando non poteva raccontare alla sua gente cosa gli stava succedendo. Non è più ...

Napoli - in 90 mila al San Paolo contro Sampdoria e Liverpool : Archiviata la pausa per le Nazionali, cresce l’attesa in vista degli impegni che attendono in club, che si preparano a un vero e proprio tour de force tra campionato e Coppe europee. Tra queste c’è anche il Napoli, intenzionato a dare del filo da torcere anche in questa stagione alla Juventus in ottica lotta per […] L'articolo Napoli, in 90 mila al San Paolo contro Sampdoria e Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...