Salvini | foto con figlio del boss Matrone Morra | Chiarisca selfie

Un selfie con il figlio del boss. Clamoroso - Matteo Salvini questa volta l’ha fatta grossa. Ecco la foto incriminata : Matteo Salvini ancora nel centro della bufera. Stavolta è colpa di una foto. A sollevare il caso Andrea Caso e Francesco Urraro, membri campani della Commissione parlamentare Antimafia, con la portavoce Virginia Villani della Commissione Lavoro alla Camera. A loro, riferiscono, stanno scrivendo indignati, in queste ore molti cittadini. “Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo ...

M5S in Antimafia a Salvini : perchè foto? : 17.45 "Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo Salvini con il figlio di un notissimo boss della camorra salernitana. Sarebbe stato il giovane a postare lo scatto" con la scritta: "Un caffè insieme al mio caro amico Matteo". Così i membri campani dell'Antimafia,Caso e Urraro (M5S) chiedendo a Salvini di chiarire subito. In particolare,chiedono al leader della Lega:"Ci dica se ...

Matteo Salvini si è fatto fotografare insieme alla fidanzata Francesca Verdini : Il leader della Lega non è stato lasciato dalla fidanzata. Matteo Salvini si è fatto fotografare insieme alla fidanzata Francesca

Milan sconfitto dall’Udinese - Salvini non risparmia una frecciatina : meno male che c’è… l’anguria [FOTO] : Milan sconfitto dall’Udinese all’esordio in campionato: Matteo Salvini rifila una stoccata social alla sua squadra del cuore Prima di campionato da dimenticare per il Milan. Rossoneri sconfitti di misura ad Udine per 1-0, al termine di una partita giocata in maniera tutt’altro che positiva. Pioggia di critiche dai social sui rossoneri, fra le quali, immancabile, spunta quella di Matteo Salvini. Il leader della lega ha ...

Il Mattino : al funerale di Diabolik anche il capo-ultrà del Milan fotografato con Salvini : Disordini e lunghe discussioni con le forze dell’ordine per il funerale di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio soprannominato Diabolik, giustiziato con un colpo alla nuca qualche settimana fa. Bara nera con la scritta «Irriducibili», quella in cui si è dato l’ultimo saluto a Piscitelli nel Santuario del Divino Amore su disposizione della Questura che ha accordato alla famiglia il permesso delle esequie. Tanti gli ...

Crisi di governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

Boschi a Salvini : "Io mummia?" E posta una foto in bikini (sexy) : "Salvini che dice: 'siamo attaccati da un gruppo di renziani' ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago". Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, postando una foto in bikini con un gruppo di amiche al mare. Segui su affaritaliani.it

Boschi risponde a Salvini con una foto in spiaggia : “Io una mummia? Bacioni dal sarcofago” : Maria Elena Boschi risponde via social alle parole del ministro e leader della Lega Matteo Salvini, che parla di un Paese in mano a un gruppo di renziani. E la deputata del Pd lo fa postando anche una foto al mare con alcune amiche: “Capitan Fracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago”.