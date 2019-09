Salvini e il selfie col figlio del boss di camorra | «Faccio migliaia di foto al giorno»

Salvini e il selfie col figlio del boss - M5s all'attacco : "Chiarisca all'Antimafia" : Lo scatto condiviso sui social ha scatenato un pandemonio. I 5 stelle campani Andrea Caso e Francesco Urraro: ''Siamo...

Salvini - selfie con il figlio del boss di camorra. I parlamentari M5s in Antimafia : “Chiarisca” : Matteo Salvini al fianco del figlio del boss di camorra. Il selfie è stato pubblicato su Facebook da Antonio Matrone, detto Michele, figlio di Franchino “a belva”, uno dei killer più spietati alla corte di Pasquale Galasso e Carmine Alfieri a Scafati, nel Salernitano, condannato all’ergastolo nel 2009 e inserito per cinque anni nella lista dei super latitanti più pericolosi d’Italia fino al suo arresto nell’agosto ...

Salvini tra cori e selfie : noi in piazza - il governo nel Palazzo : "Siamo in piazza per differenziarci da chi si chiude nel Palazzo, per differenziarci dal governo. Qui c'è una piazza aperta, là c'è un Palazzo chiuso" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando davanti a Montecitorio per la manifestazione contro la fiducia al governo Conte, dopo essersi fermato a fare selfie con i manifestanti che lo hanno accolto intonando cori "Matteo, ...

Bennato e quel selfie con Salvini : Ho risposto in musica ai moralisti ipocriti : Il cantautore ricorda lo scatto con Salvini finito nella bufera: "Perché non dovrei sbeffeggiare le nuove come le vecchie inquisizioni?". Galeotto fu quel selfie. Edoardo Bennato torna a parlare di quello scatto che sollevò, nel lontano 2018, diverse polemiche. Al suo fianco apparve infatti Matteo Salvini: apriti cielo. "Tornando a quel selfie - dice il cantautore in una intervista a La Verità - per la cronaca, quella sera in camerino dopo il ...

La strategia di Salvini per evitare le burle dei contestatori : selfie a raffica e li scatta di persona : Il momento è stato immortalato domenica a Marina di Pietrasanta, a margine dell’intervista rilasciata da Matteo Salvini alla Versiliana. Come da sua abitudine anche in questa occasione concede selfie ai suoi fan, un momento che nei mesi scorsi gli è costato qualche scherzo da parte di chi si fingeva un supporter per sbertucciarlo. Allora ecco la strategia: tutti in coda ordinatamente, con l’uomo della scorta a fare da filtro. Uno ...

Palinuro - Di Maio in spiaggia tra selfie e consigli tattici : “Sfiducia Salvini”. Lui : “Non molliamo” : “Un paio di giorni di relax anche per me, nella bellissima Palinuro. Grazie per l’affetto. Grazie per il sostegno che ci state dando. Vedo tanto entusiasmo negli occhi delle persone. Siete la nostra carica. Noi non molliamo, soprattutto ora”. Lo scrive il vice premier Luigi Di Maio su Facebook, postando un video che lo ritrae sorridente in spiaggia, alle prese con selfie e strette di mano dei villeggianti. L'articolo Palinuro, Di ...

«Hai il selfie con Salvini? Niente stanza». Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma : «Non mi affittano una stanza per colpa di un selfie con Salvini». A denunciarlo è Alessandra M. G., una ragazza di 19 anni della provincia di Latina. A settembre dovrà trasferirsi nella Capitale per studiare Giurisprudenza all’Università Roma Tre. Quella che racconta è una storia incredibile. Cercando un alloggio si è imbattuta in un annuncio pubblicato sul Marketplace di Facebook: «Roma Tre – ostiense – marconi, in affitto singola ...

Governo : Salvini al mare a Taormina sotto l’ombrellone - fila di selfie : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Non farò il bagno in mare finché non ve ne andrete… Posso restare qui anche fino alle quattro del pomeriggio”. Così Matteo Salvini, al mare al lido Caparena di Taormina (Messina) parlando con i giornalisti e gli operatori che lo riprendono mentre è sotto l’ombrellone, a sorseggiare un’acqua minerale con limone “Oggi solo acqua, fa troppo caldo”. Accanto a ...

Renzi : pronti a sfiduciare Salvini. La giornata del leader leghista tra selfie - tuffi e contestazioni : I due ex alleati si sfidano a colpi di tweet e meme su Facebook. Di Maio: «La Lega guardava i sondaggi da un anno». Renzi smentisce le voci di un’intesa con i 5 Stelle per rinviare il voto

Roma - niente stanza in affitto “per chi fa selfie con Salvini” : la denuncia di una studentessa : La camera “non è disponibile per chi simpatizza, patteggia e si fa selfie con chi è felice di gettare gente in mare“. Così si è sentita rispondere dalla proprietaria di una casa, una ragazza che cercava una stanza in affitto a Roma e che sul suo profilo Facebook aveva appena pubblicato una foto con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, scattata durante uno degli ultimi comizi a Sabaudia. A raccontarlo il quotidiano free ...

