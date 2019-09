Roma | pericolo buche a Trigoria | tra le vittime anche Dzeko e la mamma di Zaniolo

Lazio- Roma - Ruggiero Rizzitelli : “partita pericolosa da giocare l’1 settembre…” : “E’ una partita rischiosa da giocare l’1 settembre, avrei preferito si giocasse tra due mesi a stagione inoltrata. Mi auguro che Fonseca capisca l’importanza della stracittadina nella Capitale: il derby non va giocato, va vinto perché se dovesse andare male sarebbe un problema ma se andasse bene, come spero, può farci svoltare la stagione”. Sono le dichiarazioni dell’ex attaccante della Roma, Ruggiero ...

Raoul Bova : "Niente motorino ai miei figli : le buche a Roma sono troppo pericolose. Si agisca seriamente" : “Niente motorino per i miei figli . Con le buche a Roma le due ruote sono troppo pericolose”, parola di Raoul Bova . L’attore si confessa in veste di papà premuroso sulle pagine del Corriere della Sera, puntando il dito contro la mancanza di sicurezza delle strade della Capitale.“Bisogna fare lo slalom tra buche e rigonfiamenti dell’asfalto da parte delle radici degli alberi, cercando poi di schivare il ...

Roma - lite tra amici finisce a martellate : un 41enne all’ospedale in pericolo di vita : Una lite tra amici è finita a martellate in un’abitazione di Monte Compatri, Comune alle porte di Roma. Un 41enne è stato ferito alla testa da un colpo di martello e ora è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I di Roma, in prognosi riservata e in pericolo di vita come spiega il 118. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Frascati, la vittima il giorno precedente – reduce da una serata di ...