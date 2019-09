Roma | botte e insulti ai bimbi dell’asilo | suora finisce agli arresti domiciliari

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Era da anni un punto di riferimento per il quartiere: generazioni di bambini sono passate dall’asilo gestito dalle suore Francescane Angeline in via di Villa Troili, nel rione Aldobrandeschi, situato atra Monteverde e l'Aurelio. Quindi ha suscitato grande clamore la notizia di una religiosa della struttura finitaper aver maltrattato iospitati. Le piccole vittime – tutte di un’età compresa tra i quattro e i cinque anni – avrebbero subito nel corso del tempo una serie di vessazioni dall’educatrice:, urla e spesso anche ceffoni. Ma anche altre tre insegnanti– una secondae due laiche – risultano indagate con l’accusa di aver compiuto sopraffazioni sui minori che frequentavano l’asilo. Le intercettazioni hanno svelato i maltrattamenti dellaSecondo quanto riferisce Il Messaggero, l’inchiesta è partita dalla denuncia di ...

