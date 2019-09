cronaca_news : Rocciatore si perde e precipita per 50 metri. Salvato - raspa90 : RT @repubblica: Rocciatore si perde e precipita per 50 metri. Salvato [news aggiornata alle 09:41] - repubblica : Rocciatore si perde e precipita per 50 metri. Salvato [news aggiornata alle 09:41] -

Dalla Rete Google News

La Voce di Bolzano

Difficile intervento in parete per l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ieri sera, intorno alle 23, è intervenuto per soccorrere un uomo precipitato per una ...