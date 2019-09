Ritorno da Ursula

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) È passato poco più di un mese dal primo incontro tra il premier Giuseppe Conte e la presidente designata della Commissione europeaVon der Leyen. Eppure, dal punto di vista delle alleanze politiche, sembra trascorsa un’era geologica. Almeno nella forma, infatti, è un Conte radicalmente diverso quello che torna oggi a Bruxelles per incontrare - alle ore 10 - Von der Leyen, insieme al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, al presidente designato del Consiglio europeo Charles Michel e ai presidenti uscenti della Commissione e del Consiglio, Jean Claude Juncker e Donald Tusk.“L’Italia ora è cambiata, è un Paese più stabile, più ancorato all’Europa, più moderato, che intende offrire un contributo alle principali riforme della costruzione europea, in primo luogo revisione del patto di ...

