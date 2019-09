Rischio sismico Calabria | la Diga del Menta analizzato da 13 centri di ricerca

Rischio sismico : la risposta sismica locale in contesti geologici complessi : Le recenti norme tecniche per le costruzioni rendono obbligatoria la relazione sismica anche in Sardegna. Nonostante la credenza diffusa di una ‘asismicità’ dell’isola, la storia ci racconta come terremoti più o meno intensi si siano susseguiti in Sardegna. Questo adeguamento normativo consente ai geologi sardi di poter avere uno strumento in più per poter meglio conoscere il sottosuolo e le sue interazioni tra opere e terreno. Nonostante il ...