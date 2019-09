Ragazzo di 24 anni viene fermato alla dogana prima di imbarcarsi | cosa aveva nella

Ragazzo di 19 anni ucciso sotto casa a colpi di pistola : Omicidio a Brindisi, in via Tevere: la vittima è Giampiero Carvone. Inutili i soccorsi: il giovane è morto in ospedale...

Auto fuori strada : morto un Ragazzo di 22 anni - feriti i due amici : L'incidente poco prima dell'alba tra i comuni di Capua e Vitulazio (Caserta). Il giovane è morto dopo l'arrivo in ospedale

Bryant il Ragazzo di soli 14 anni che non può vivere con le donne perché potrebbe ucciderle : Una malattia molto strana e rara quella che ha colpito Bryant Hackett un ragazzo di soli 14 anni che non può vivere con le donne perché la sua vicinanza potrebbe essere devastante per loro. Il ragazzo, subito dopo una vacanza a Maiorca in Spagna, è tornato a casa con un virus gravissimo. Un raro ceppo di epatite virale che ha provocato gravi problemi al fegato e lo ha costretto a un ciclo di chemioterapia per cercare di eliminare le ...

Ragazzo di 27 anni travolto da un tir in una piazzola di sosta sulla A12 : Un Ragazzo fiorentino di 27 anni è morto travolto da un tir in autostrada. Si chiama Lorenzo Lunghi il Ragazzo che, questa mattina, è stato investito sulla corsia nord dell'A12 Genova-Rosignano, tra Carrara e Sarzana. Il ventisettenne, collaboratore in una ditta toscana di servizio catering, è stato travolto da un'autocisterna adibita al trasporto di olii alimentari. Lorenzo, insieme ad alti colleghi, era diretto verso Fivizzano (Massa-Carrara) ...

Incidenti stradali - tragedia sull’A12 : tir travolge tre furgoni - muore Ragazzo di 27 anni : Tragico incidente sull'autostrada A12, tra i caselli di Carrara e Sarzana: una cisterna ha travolto tre furgoni che erano fermi sulla corsia d'emergenza. Un giovane di 27 anni è morto venendo travolto da uno dei furgoni. Altre otto persone, tutte di Firenze, sono rimaste ferite a causa dello schianto.Continua a leggere

Droga da gioco - Ragazzo appena laureato da sei anni vive interrottamente in un posto assurdo : Un ragazzo appena laureato, dopo aver cercato per alcuni mesi lavoro e non trovandolo, è caduto in depressione. Il giovane così ha deciso di rifiutare il mondo e vivere in uno virtuale rifugiandosi in un Internet cafè. Il ragazzo ha perso la cognizione del tempo e secondo quanto riferito dal titolare dell’internet cafè vive all’interno del suo locale ininterrottamente da sei anni. Un vero e proprio Drogato di video game. Oramai il ...

Iran - bimba di 11 anni sposa un Ragazzo di 22 : il tribunale intervenire per annullare le nozze : Hanno fatto il giro del mondo le immagini del matrimonio celebrato in Iran tra una bambina di 11 anni e un ragazzo di 22. L'indignazione e le polemiche suscitate dal filmato hanno fatto sì che il tribunale locale, della provincia meridionale di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad, intervenisse per annullare le nozze: "Ci siamo resi conto che la piccola, data la giovane età, era ancora poco consapevole".Continua a leggere

Bologna - Ragazzo di 13 anni muore in pizzeria per un malore : È successo a Calderara di Reno, nel Bolognese. L'adoloscente si trovava in una pizzeria con la sua famiglia e alcuni amici quando ha accusato il malore. Tragedia a Calderara di Reno, a Bologna, dove un ragazzo ha perso la vita in una pizzeria. Il giovane di 13 anni si trovava nel locale con la sua famiglia ed alcuni amici per trascorrere una serata tranquilla. Le cose, però, hanno preso una piega inaspettata.\\ Secondo quanto ...

Ragazzo di 17 anni mangia solo patatine e diventa cieco per carenza di vitamina B12 : patatine fritte, industriali o fatte in casa e pane bianco. Occasionalmente, una fetta di prosciutto oppure una salsiccia. Questo il regime alimentare iper-selettivo seguito da un 17enne britannico che si è rivolto al Bristol Eye Hospital (Gb) dopo essere diventato cieco. Nel mirino non c’è semplicemente il cibo spazzatura, ma l’atteggiamento schizzinoso ed esigente che porta molti bambini a evitare alcuni cibi. Il ragazzino, infatti, fin ...

USA - Ragazzo di 14 anni uccide a colpi di pistola il padre - la matrigna e i tre fratelli : Il quattordicenne ha confessato di aver ucciso i cinque membri della sua famiglia. Il giovanissimo ha sparato con una pistola calibro nove all’interno di un’abitazione di Elkmont, nel nord dello Stato dell'Alabama, al confine con il Tennessee. Tre vittime sono morte in casa, mentre altre due dopo il trasporto in ospedale.

Dramma in pizzeria : muore Ragazzo di 13 anni : Un ragazzino di 13 anni si è accasciato al suolo poco dopo essersi alzato da tavola a Calderara di Reno, in provincia di...

Dalle minacce a Icardi alla causa all’Inter - il legale di Mauro : “ricordiamoci che è un Ragazzo di 26 anni - abbassiamo i toni” : Il legale di Mauro Icardi torna a parlare della situazione del calciatore argentino: le parole di Giuseppe Di Carlo Non si è ancora risolta la questione Icardi: il calciatore argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo un risarcimento ed il reintegro. Intanto però la moglie-agente Wanda Nara sta lavorando per lui per trovargli una sistemazione e poter dire definitivamente fine alla telenovela con l’Inter. Piero ...

Ragazzo mette un messaggio in una bottiglia e dopo 33 anni accade l’impensabile : Un Ragazzo, trentatre anni fa aveva messo un messaggio in una bottiglia. Era il 1977 e un ragazzino di 14 anni, belga in vacanza in Gran Bretagna per gioco, quando era al mare aveva messo un biglietto con su scritto un messaggio in una bottiglia e aveva affidato tutto al mare. Sono passati 33 anni e una signora ha trovato la bottiglia. L’ha aperta e ha letto il contenuto. Poiché trentatre anni fa non esistevano i social ma oggi si, la signora ...

Francia - aggressione a Lione : morto un Ragazzo di 19 anni - 9 feriti : Gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia: uno era armato di coltello e l’altro con uno spiedo da cucina