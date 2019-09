Questa anguilla elettrica produce il voltaggio più potente mai visto in natura

Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) (foto: C. David de Santana) Scossa? Decisamente. L’Electrophorus voltai, specie appena scoperta in Amazzonia, è l’animale più scioccante del mondo e riesce a scaricare fino a 860 Volt, più che sufficienti per stordire le prede o allontanare di corsa una possibile minaccia. Essere umano compreso. A darne notizia dalle pagine di Nature Communications è un team di ricercatori dello Smithsonian Institute e della National Geographic Society. Lo studio porta a tre il numero di specie di anguille elettriche conosciute, mettendo in luce le differenze tra E. electricus, E. varii e E. voltai. Da una a tre Fino a ora si conosceva una sola specie di, E. electricus, descritta nel 1766 da Carlo Linneo. Studiando l’animale, però, i ricercatori brasiliani hanno scoperto delle differenze tra esemplari della regione amazzonica settentrionale, centrale e meridionale, ...

