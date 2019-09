Preside Istituto ‘Sereni’ | per il Neoministro ci sono tante sfide

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma – “fiera di questa nomina,contenta per lui”. Lo ha dichiarato Patrizia Marini, dirigente scolastico dell’tecnico agrario ‘E.Sereni’ di Roma commentando l’insediamento del nuovo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. “Noi abbiamo avuto sempre rapporti meravigliosi con il Ministero- ha continuato- ci ha sempre ascoltato nelle nostre linee guida e spero di avere ancora la possibilita’ di essere ascoltata, non solo comedel ‘Sereni’, ma proprio rappresentando la rete degli agrari. Certamente il compito che lo attende non e’ facile perche’ le, aspetto di vederlo all’azione. Il ministro e’ un uomo di scuola e quindi sapra’ sicuramente che cosa fare, ma una delle prime cose da affrontare e’ sicuramente il benessere dei docenti e del ...

