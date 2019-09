Presenza di infestanti | scatta il ritiro del prodotto alimentare dai negozi

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Un altroritirato dal mercato per possibile rischio microbiologico per i consumatori, Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi, 11 settembre 2019, un nuovo avviso di richiamo. Avviso che in realtà risale al 6 settembre scorso ma è apparso oggi sul sito del Ministero nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Come spiega l’annuncio, il richiamo si è reso necessario per la possibilediin alcuni lotti della Farina di Ceci senza glutine. Prodotta dalla ditta “Molino Zanone S.r.l.” nello stabilimento di via provinciale Ceva, a Lisio, in provincia di Cuneo, è venduta a marchio “ZA Molino Zanone”. Nel dettaglio, ildagli scaffali deiinteressa le confezioni vendute in buste da 400 g ciascuna con i numeri di lotto FI00172.19A e FI00172.19B e il termine minimo di ...

