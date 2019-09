Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma – E’nel cuore del quadrante, a ridosso della zona Pigneto di Roma, dove in 48 ore si registra una vera e propria escalation didie scooter. In particolare nel mirino di sconosciuti ladri sono caduti uno scooter, duee sono stati depredati molti bauletti portaoggetti di mezzi a due ruote. Gli ultimi casi sono stati registrati nella zona compresa tra tra via Luchino Dal Verme e via Erasmo Gattamelata. “Questa e’ una zona tranquilla e qui Polizia e Carabinieri passano troppo poco”, racconta un cittadino. “Stanno riaumentando iin zona. Domenica sotto casa hanno rubato una macchina davanti al padrone, ieri due bauletti alle”, scrive un cittadino su Facebook, facendo riferimento al furto dell’di un uomo anziano che ha visto andar via la sua macchina con il ladro alla ...

romadailynews : #Prenestino-#Labicano, emergenza furti #auto e moto: #Roma – E’ emergenza furti nel cuore… - CasilinaNews : Prenestino-Labicano, maxi sequestro di droga della pazzia in una baracca abusiva -