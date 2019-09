Porto sicuro e prima accoglienza | l' intesa europea sui migranti è possibile

Migranti : Ocean Viking - 'chiesto Porto sicuro per fare sbarcare 84 sopravvissuti' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Le 34 persone trasferite dalla barca a vela #Josefa sulla #OceanViking a 60 NM a largo delle coste libiche in mezzo a una forte tempesta la scorsa notte ora stanno riposando. Abbiamo nuovamente richiesto un porto sicuro per sbarcare gli 84 sopravvissuti". Così, la ong

Migranti : Ocean Viking - ‘chiesto Porto sicuro per fare sbarcare 84 sopravvissuti’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Le 34 persone trasferite dalla barca a vela #Josefa sulla #OceanViking a 60 NM a largo delle coste libiche in mezzo a una forte tempesta la scorsa notte ora stanno riposando. Abbiamo nuovamente richiesto un porto sicuro per sbarcare gli 84 sopravvissuti”. Così, la ong Sos Mediterranee. L'articolo Migranti: Ocean Viking, ‘chiesto porto sicuro per fare sbarcare 84 sopravvissuti’ ...

Migranti - primo banco di prova per il governo : la Ocean Viking soccorre 50 persone e chiede un Porto sicuro : La nave di Sos Mediterranee e Msf ha preso a bordo i naufraghi al largo della Libia ed è in acque internazionali, ma si rivolgerà a Italia e Malta. Al Viminale spetta la decisione se accettare di farla attraccare nel nostro Paese

Migranti : Mediterranea - 'Governo assegni subito Porto sicuro a nave Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.

Migranti : Mediterranea - ‘Governo assegni subito Porto sicuro a nave Alan Kurdi’ : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – “La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge”. Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘Governo assegni subito porto sicuro a nave Alan Kurdi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - gip : “Italia era obbligata a indicare Porto sicuro”. Possibile omissione d’atti d’ufficio e sequestro di persona : Spetta al primo Paese contattato dalle persone “in pericolo in mare” il coordinamento delle operazioni di salvataggio. E se il ministero, nel caso specifico della Open Arms si tratta del ministero dell’Interno, non assegna il Pos (Place of safety) alla nave che ha effettuato il soccorso, si configura il reato di omissione di atti d’ufficio. Nel caso della Open Arms, è ipotizzabile anche il reato concorrente di “sequestro ...

Migranti : Cecilia Strada - 'abbiamo bisogno di un Porto sicuro' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Dalla Mare Jonio in balìa di onde di due metri, Cecilia Sarti Strada racconta le sofferenze e le difficoltà a bordo: 'Insieme a noi ci sono 99 naufraghi, 22 bambini, alcuni molto piccoli: non hanno sofferto abbastanza, scappando da un Paese in guerra e dalle torture?

Migranti : Mediterranea - 'Guardia costiera chiede assegnazione Porto sicuro' (2) : (AdnKronos) - "Non succedeva da oltre 14 mesi: l'ultima volta in cui il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma chiese l'assegnazione di un #portosicuro ad una nave ONG fu l'8 giugno 2018 con sbarco a Reggio Calabria di #SeaWatch3", ha proseguito Mediterranea.

Migranti : Mediterranea - ‘Guardia costiera chiede assegnazione Porto sicuro’ (2) : (AdnKronos) – “Non succedeva da oltre 14 mesi: l’ultima volta in cui il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma chiese l’assegnazione di un #portosicuro ad una nave ONG fu l’8 giugno 2018 con sbarco a Reggio Calabria di #SeaWatch3”, ha proseguito Mediterranea.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘Guardia costiera chiede assegnazione porto sicuro’ (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Mediterranea - 'Guardia costiera chiede assegnazione Porto sicuro' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Dop nostro rifiuto di violare diritto internazionale riferendoci ad "Autorità Libiche", MRCC Roma @guardiacostiera ha assunto il coordinamento del nostro caso e chiesto "a competenti Autorità Italiane" l'assegnazione di un #portosicuro alla #MareJonio". Così su Twitte

Migranti : Mediterranea - ‘Guardia costiera chiede assegnazione Porto sicuro’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Dop nostro rifiuto di violare diritto internazionale riferendoci ad “Autorità Libiche”, MRCC Roma @guardiacostiera ha assunto il coordinamento del nostro caso e chiesto “a competenti Autorità Italiane” l’assegnazione di un #portosicuro alla #MareJonio”. Così su Twitter Mediterranea.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘Guardia costiera chiede assegnazione ...

Migranti : Mediterranea - 'Mare Jonio nave dei bambini - ora aspettiamo Porto sicuro' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "La nave dei bambini. Stamattina poco prima dell'alba abbiamo individuato un gommone con cento persone a bordo. Adesso sono con noi, sulla Mare Jonio: salve". Lo scrive sui social Mediterranea Saving Humans. "Ventidue sono bambini, alcuni piccolissimi: naufraghi col ci

Migranti : Mediterranea - ‘Mare Jonio nave dei bambini - ora aspettiamo Porto sicuro’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “La nave dei bambini. Stamattina poco prima dell’alba abbiamo individuato un gommone con cento persone a bordo. Adesso sono con noi, sulla Mare Jonio: salve”. Lo scrive sui social Mediterranea Saving Humans. “Ventidue sono bambini, alcuni piccolissimi: naufraghi col ciuccio in bocca. 26 sono donne, di cui 8 incinte. Il gommone da cui per fortuna le abbiamo tratte era alla deriva, ...

Date un Porto sicuro a Salvini : Uno si chiama Di Maio e lo respinge. Quell’altro, Zingaretti, si comporta come se il problema non esistesse, si chiude in se stesso pur di non vederlo e anzi, addirittura lo indica come un pericolo per la nazione. Quelli del Quirinale lo illudono ogni tanto, mentre cercano nei fatti di negargli l’ai