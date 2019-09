Porta a Porta | Bruno Vespa a Blogo | La polemica con Freccero? Regola della Rai è

Controllore Amat trova Portafoglio con 860 euro e lo restituisce : “Non sono un eroe” : trova un portafoglio di un turista e non ci pensa due volte a restituirlo. Enrico Buffa, Controllore dell’Amat non vuole essere definito un eroe ma il suo è stato un gesto che pochi avrebbero fatto. Ha restituito indietro il portafoglio, di proprietà di un turista francese, con dentro 860 euro, carte di credito, bancomat e documenti. «Quando ho visto quel portafoglio – racconta al Giornale di Sicilia – ho subito pensato che ...

Gimnasia - Maradona può Portarsi un pupillo : occhi su Tevez : E’ già Maradona-mania al Gimnasia, l’ex Pibe de Oro dovrà risollevare le sorti del club argentino che sta attraversando un momento veramente difficile in campionato, l’obiettivo è la salvezza. Per riuscire a raggiungere l’obiettivo servirà anche qualche innesto sul mercato e Maradona pensa ad un suo pupullo: Tevez. La notizia è stata riportata direttamente dall’Argentina e da TNT Sports, il contratto dell’ex ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : Alexia Porta in vantaggio le iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:22 La Juventus ha giocato, tutto sommato, un buon primo tempo. Alla lunga le iberiche hanno dimostrato qualcosa in più, ma il gol del vantaggio è stato molto fortunoso. Nei secondi 45′ le italiane dovranno provare a pressare un po’ di più, cerando di superare con maggior facilità la propria metà-campo. La partita è tutto tranne che chiusa, Gama e compagne dovranno crederci fino ...

Salvini : “Porta Camera sprangata”. Fico lo gela : “Non conosce Parlamento - chiusa per lavori” : Nuovo scontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente della Camera, Roberto Fico. L'ex ministro dell'Interno, in un tweet, parla dell'ingresso "sprangato" di Montecitorio. Replica il presidente della Camera: "Chi sostiene che la Camera abbia ‘sprangato l'ingresso di Montecitorio’ evidentemente conosce poco il Parlamento. L’ingresso principale è chiuso dai primi di agosto per lavori di ristrutturazione".Continua a leggere

La NASA ha realizzato la parodia della canzone di Ariana Grande per una ragione molto imPortante : Adoriamo <3 The post La NASA ha realizzato la parodia della canzone di Ariana Grande per una ragione molto importante appeared first on News Mtv Italia.

Una medica olandese è stata assolta in un imPortante processo su un caso di eutanasia : Una medica olandese è stata assolta in un importante processo che potrebbe fare da precedente per i casi di eutanasia praticata sui pazienti con demenza senile nei Paesi Bassi. Tre anni fa la medica aveva praticato l’eutanasia su una donna

Bper : al via crowdfunding per 5 progetti ‘Teen-il futuro a Portata di mano’ (2) : (AdnKronos) – Linfa – Paint Your Future si rivolge invece agli studenti delle scuole secondarie di I grado di Modena, aiutandoli a sviluppare il rispetto per l’ambiente attraverso la creatività. Il progetto prevede l’insegnamento di tecniche di pittura su tela o muro realizzate con vernici ecologiche, nell’ottica di una crescente sensibilizzazione nei confronti di temi importanti come il riscaldamento globale ...

Bper : al via crowdfunding per 5 progetti ‘Teen-il futuro a Portata di mano’ (3) : (AdnKronos) – Il quinto progetto selezionato, Realizziamo insieme una Ciclofficina a Forlì, mira a dare una mano a 5 ragazzi neomaggiorenni in uscita dalle loro comunità, offrendo loro una concreta possibilità di lavoro e di inserimento nella società in modo rispettoso per l’ambiente. La campagna ha una duplice valenza: quella di offrire ai cinque ragazzi ex ospiti delle comunità residenziali per minori un’opportunità di ...

Bper : al via crowdfunding per 5 progetti ‘Teen-il futuro a Portata di mano’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – E’ partito ufficialmente il crowdfunding per i cinque progetti selezionati nell’ambito del bando ‘Teen – Il futuro a portata di mano’, promosso da Bper Banca sulla piattaforma Produzioni dal Basso, per promuovere iniziative educative e formative rivolte ai giovani dagli 11 ai 19 anni. E’ possibile sostenere i progetti fino al 15 novembre 2019 attraverso una donazione ...

Aspirapolvere Portatile : quale comprare : La pulizia della casa porta via molto tempo, e quando abbiamo tra le mani dispositivi pesanti ed ingombranti, le operazioni diventano tutt’altro che semplici. Avere un Aspirapolvere portatile sempre a portata di mano è una leggi di più...

Selfie col figlio del boss Matrone - M5S Porta Salvini all'Antimafia : «Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo Salvini con il figlio di un notissimo boss della camorra salernitana. Sarebbe...

Ambra Lombardo riPorta i motivi dell'addio a Kikò : 'C'era sempre la sua famiglia' : La storia d'amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli sembra essere giunta al termine. A mettere la parole fine pare che sia stata proprio la professoressa siciliana. Nella giornata di ieri, il primo a lanciare l'indiscrezione era stato proprio Riccardo Signoretti. Il direttore di Nuovo aveva scelto la propria pagina Instagram per annunciare lo scoop: "Anteprima esclusiva. Intervista di Nuovo alla Lombardo: Ambra e Kikò l'addio". In poco tempo la ...

+ Videogiochi e Netflix - Sesso tra i giovani? Un sondaggio che fa parlare la stampa generalista ma riPortato solo a metà : "I giovani non fanno più Sesso, e la colpa sarebbe dei videogames: è la conclusione a cui è arrivato uno studio pubblicato sul Washington Post, secondo cui un giovane su quattro non ha più rapporti sessuali, con astinenza lunga addirittura un anno". È con queste parole che si apre un articolo pubblicato da Il Messaggero che ha inevitabilmente attirato l'attenzione sia dei fan dei Videogiochi che di coloro che guardano con sospetto i ...

Rifiuti : Besseghini (Arera) - ‘imPortante l’attivo contributo di tutta la filiera’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Gli obiettivi che la legge finanziaria 2018 ha affidato ad Arera in materia di Rifiuti erano ambiziosi: miglioramento del servizio agli utenti, omogeneità tra le aree del paese, valutazione dei rapporti costo-qualità e adeguamento infrastrutturale. Ben si comprende come sarebbe difficile portare a compimento qualsiasi riforma omogenea senza un consapevole e attivo contributo di ciascun segmento ...