Pennyworth | dal 25 ottobre in Italia su StarzPlay – Il trailer in italiano

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 11 settembre 2019), la serie che racconta la storia di Alfreddi Batman arriva insudal 25. Abbiamo sempre visto, tra cinema e tv, prodotti d’intrattenimento sui supereroi, e ne abbiamo visti tantissime versioni con Batman come protagonista, ma se raccontare la vita dell’eroe è scontato, non lo è quando si racconta la vita della spalla, in questo caso il maggiordomo Alfred. DC Universe l’ha fatto in una serie dal titoloche arriverà insuil 25con i 10 episodi che compongono la prima stagione. Si tratterà di un rilascio in più paesi in cui il servizio è disponibile, inclusi: Gran Bretagna, Germania, Spagna, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Austria e America Latina., trama La serie, racconta le origini del personaggio DC Comics, Alfred(Jack Bannon), ex soldato ...