Pd | in Municipio XV approvata proroga per agevolazioni mensa

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma – “Questa mattina, nell’ambito della seduta del Consiglio delRoma XV, e’ stataall’unanimita’ la proposta di risoluzione che chiede unaal Dipartimento competente per la presentazione delle domande di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2019-2020. Negli anni precedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato alla fine del mese di settembre, quest’anno e’ stato anticipato al 31 luglio. Purtroppo sono state numerose le famiglie che, per mancanza di certificazione Isee o ottenimento credenziali Spid, o parziale divulgazione della comunicazione del termine ultimo, non hanno consegnato la domanda per tempo, informando debitamente l’amministrazione municipale del disagio. Siamo soddisfatti che la maggioranza e ...

