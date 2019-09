Pattinaggio artistico | Lombardia Trophy 2019 | programma | orari e tv Il calendario

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Chelyabinsk 2019 : Kamila Valieva pronta ad alzare l’asticella - debutto per Gabriele Frangipani : Sarà la Traktor Ice Arena di Chelyabinsk (Russia) la sede della quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Mai come questo appuntamento i riflettori saranno puntati sui talenti di casa, tutti favoriti per le posizioni di vertice: una su tutte la fuoriclasse Kamila Valieva, pattinatrice che ha conquistato la prima posizione nel primo evento della serie, quello di Courchevel, impreziosendo il suo programma ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2019 : incetta di medaglie per gli azzurri - Spagna e Portogallo in grande crescita : Si sono conclusi con uno scenario inedito i Campionati Europei 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, andati in scena questa settimana presso l’Ice Hall di Haresfeld, cittadina tedesca della Bassa Sassonia. La spedizione azzurra della massima categoria infatti, tralasciando le coppie d’artistico e gli obbligatori, ha lasciato sul piatto la medaglia più pregiata in tutte le specialità, cedendo il passo alle altre Nazionali, ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Riga 2019 : Andrei Mozalev vince la tappa - nella danza trionfo per Khudaiberdieva-Filatov : Cala il sipario alla Volvo Sports Centre, impianto sportivo di Riga (Lettonia) che ha ospitato questa settimana il terzo appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Tutto facile nell’individuale maschile per il russo Andrei Mozalev, vincitore della tappa in una gara decisamente poco entusiasmante; malgrado alcuni problemi in fase di atterraggio e un triplo axel andato in ripetizione, il pattinatore ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2019 : tripletta azzurra nel singolo junior femminile - Sergio Canalez Rodriguez si prende la scena nello short : Cascata di medaglie per gli azzurri in Bassa Sassonia, precisamente ad Haresfeld (Germania), sede dei Campionati Europei 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle in scena presso l’Ice Sport Arena fino a sabato 7 settembre. La notizia più bella della giornata è arrivata con il responso della Finale della categoria individuale femminile junior in cui le nostre azzurre hanno centrato una fantastica tripletta. A conquistare la medaglia ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2019 : Rachele Campagnol seconda dopo la style dance - nelle coppie conducono Ferrentino-Calzolari : Giornata intensissima dedicata ai primi segmenti di gara quella andata in scena ieri all’Icesport Arena di Harsefeld (Germania), impianto sportivo che sta ospitando i Campionati Europei 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella massima categoria grande battaglia nella specialità individuale femminile che ha visto imporsi Carla Esrich Solè; L’atleta iberica ha avuto nettamente la meglio sulla concorrenza convincendo con una prova ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Riga 2019 : Daria Usacheva avanti dopo lo short femminile - nell’individuale maschile al comando Mozalev : Grande spettacolo alla Volvo Sports Centre di Riga (Lettonia), impianto sportivo che sta ospitando questa settimana la terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, evento che avrà il suo epilogo in Italia, al PalaVela di Torino, nel mese di dicembre. Nella categoria individuale femminile a portarsi al comando della classifica dopo lo short program è stata la favorita Daria Usacheva, autrice di una ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2019 : azzurri pigliatutto negli obbligatori - nella danza domina il Portogallo : azzurri del Pattinaggio artistico a rotelle senza freni nella specialità degli obbligatori. Dopo l’incredibile poker registrato due mesi fa ai Mondiali di Barcellona, i nostri specialisti hanno replicato l’impresa nella rassegna continentale, partita nella giornata di martedì 4 settembre e in programma fino a sabato 7 presso l‘Icesport Arena di Harsefeld, cittadina tedesca della Bassa Sassonia. Bellissima doppietta in entrambe ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Riga 2019 : Daria Usacheva al banco di prova - esordio per Nikolaj Memola : Dopo la tappa americana di Lake Placid (New York), il circuito Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico ritorna per il terzo appuntamento in Europa, precisamente presso la Volvo Ledus Halle di Riga, in Lettonia. Anche in quest’occasione avremo la possibilità di assistere al debutto di una pattinatrice russa dalle doti eccezionali. Si tratta di Daria Usacheva, ennesimo asso della Sambo 70 di Mosca guidato dal team di Eteri ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Lake Placid 2019 : Alysa Liu trionfa nel singolo femminile entrando nella storia. Buon nono posto per Lucrezia Gennaro : Si è conclusa con un vero e proprio momento storico la seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana presso l’Herb Brooks Arena situata nel villaggio Olimpico di Lake Placid (New York, Stati Uniti). La pattinatrice di casa Alysa Liu ha infatti trionfato per dispersione nella categoria individuale femminile atterrando per la prima volta nello stesso programma un salto ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Lake Placid 2019 : Shun Sato trionfa nel singolo maschile. Alysa Liu al comando dopo lo short - settima Lucrezia Gennaro : Due su due. Il Giappone continua ad essere protagonista nel movimento maschile di Pattinaggio artistico. Shun Sato si è infatti imposto nella seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020, in programma questa settimana presso la prestigiosa Herb Brooks Arena del villaggio Olimpico di Lake Placid (New York, Stati Uniti). Il quindicenne di Sendai ha migliorato il suo personal best proponendo un layout altamente competitivo, formato da ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Lake Placid 2019 : lotta aperta tra Sato e Gogolev dopo lo short maschile - nelle coppie avanti Panfilova-Rylov : La storica Arena 1980 Rink-Herb Brooks situata nel villaggio Olimpico di Lake Placid (New York, Stati Uniti) sta ospitando questa settimana il secondo dei sette appuntamenti di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. La prima giornata di competizioni è stata inaugurata dallo short program della categoria individuale maschile, dove a posizionarsi al comando della classifica è stato Shun Sato, giovane ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Courchevel 2019 : Yuma Kagiyama trionfa nel singolo maschile - nella danza primo posto per Shanaeva-Naryzhnyy : Non sono mancate le emozioni neanche nella terza e ultima giornata della prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, andata in scena presso Le Forum di Courchevel, impianto sportivo situato in Francia nell’altissima valle della Tarantasia. Dopo l’incredibile performance di Kamila Valieva nell’individuale femminile, nella giornata odierna abbiamo assistito alla nascita di quella che, senza ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Courchevel 2019 : Kamila Valieva si impone nel libero femminile. Ottimo sesto posto per Lara Naki Gutmann : Un fenomeno sul ghiaccio. Dopo la prova contratta di ieri Kamila Valieva ha letteralmente messo la quinta nel secondo segmento di gara, trionfando per dispersione nella prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico, in programma questa settimana nell’impianto Le Forum di Courchevel, in Francia. La tredicenne russa allenata dal Team guidato da Eteri Tutberdize ha lasciato tutti a bocca aperta inaugurando la ...