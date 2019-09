Patente con l' Iva | stangata milionaria | arriva la mozione per fermare la

Patente - l’Agenzia delle Entrate : “Su lezioni di teoria e pratica va pagata l’Iva”. Rincari del 22% con effetto retroattivo per le autoscuole : Rincari in arrivo per chi deve prendere la Patente di guida. Le lezioni di teoria e pratica non saranno più soggette al regime di esenzione Iva, per cui costeranno il 22% in più. E’ l’effetto di una risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per la Corte di Giustizia dell’Ue le lezioni di scuola guida devono essere soggette all’imposta in quanto non rientrano nell’ambito scolastico. Sul piede di guerra le ...

Al volante ubriaco e senza Patente genera incidente con feriti : arrestato : Roma – Ha causato un incidente con feriti gravi e poi, sceso dalla vettura, si e’ dato alla fuga. Z.P.C.J., peruviano di 24 anni, che e’ risultato essere ubriaco e senza patente di guida, ieri sera, intorno alle 21.30 proveniente da via Farini direzione di via Napoleone III, ha attraversato l’incrocio con semaforo rosso andando ad urtare violentemente contro un’altra autovettura. Nell’impatto i conducenti dei ...

Patente a punti - come funziona (e come fare controllo e verifica del saldo) : Tutto quello che c'è da sapere sulla Patente a punti: come controllare il proprio punteggio, come recuperare i punti...

Omicidio stradale - la Consulta boccia l’automatismo della revoca della Patente di guida : Come sempre la stagione “autunnale” è caratterizzata dall’evento delle Giornate di studio della Polizia Locale a Riccione, che, anche per questa edizione è particolarmente articolata nella tematica della materie professionali. Al fine di portare un giusto contributo all’iniziativa, per le sessioni di studio sull’Omicidio stradale, è interessante quanto modificato nel corso dell’anno 2019 dall’intervento della Consulta. La Legge 23.03.2016 n. 41, ...

Ha in prestito dl suo miglior amico una McLaren per 300mila euro - 19 enne senza Patente appena esce dal garage si schianta contro un’altra auto di lusso dal valore di 200mila euro - il video è sconvolgente : Un 19enne si è fatto apprestare una McLaren da una amico e dopo pochi minuti alla giuda si è schiantata contro un’altra auto di lusso. L’auto era stata pagata dal ragazzo 300.000,00 euro. Il ragazzo era felicissimo e orgogliosissimo del nuovo gioiellino. L’amico del proprietario dell’auto, appena uscito dal garage dove era parcheggiata la macchina, ha accelerato perché voleva vedere la potenza della sua nuova auto fino in ...

Indiano tenta una truffa con un turbante al quiz della Patente : Andrea Pegoraro L'episodio è avvenuto a Firenze. L'uomo è stato portato in ospedale perchè l'auricolare gli era rimasto incastrato nell'orecchio Ha tentato una truffa al quiz per la patente presentandosi con un auricolare coperto da un turbante. Protagonista del gesto è stato un Indiano di 39 anni alla Motorizzazione civile di Firenze, dove era in corso l’esame. L’uomo, residente in provincia di Arezzo, è stato portato d’urgenza ...

Nasconde l'auricolare sotto al turbante per copiare al quiz della Patente ma finisce in ospedale : Prova a copiare durante l’esame della patente ma finisce in ospedale. Un indiano di 39 anni si è presentato alla Motorizzazione di Firenze con un auricolare infilato nelle orecchie, nascosto sotto il turbante, ed un telefono per mandare le domande ad un complice. Il trasmettitore, però, era infilato troppo a fondo e, una volta scoperto dagli esaminatori, è stato trasportato all’ospedale di Careggi, a Firenze. Lo ...

Con l'auricolare al quiz per la Patente ma gli si incastra nell’orecchio : corsa in ospedale (con la Polstrada) : Era convinto di aver trovato il modo di copiare senza essere scoperto ma per lui è finita malissimo ed è stato denunciato...

Elisa Isoardi - lo scivolone social : pubblica la foto della Patente con i dati della nipote : La nipote di Elisa Isoardi ha ottenuto la patente e la conduttrice de La prova del cuoco ha voluto renderlo pubblico su Instagram. Dopo aver chiuso definitivamente la sua love-story con il vicepremier Matteo Salvini, Elisa Isoardi è tornata al centro del gossip. E non solo per la sua promozione al ruolo di conduzione della nuova edizione in arrivo de La prova del cuoco. Nelle ultime ore, infatti, la Isoardi fa parlare di sé ...