Parma | scoperta tratta di nigeriane costrette a prostituirsi | arrestata madame

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Aurora Vigne La nigeriana Rose Aghariaha Ekundayo è statain questi giorni dai poliziotti della Squadra Mobile di. Insieme a un connazionale costringeva le giovani vittime aPrima le hanno illuse, facendole venire qui dalla Nigeria con promesse (mai mantenute). Poi le hanno. Le vittime sono due ragazze(di cui una minore) arrivate anel 2016. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di, i responsabili di questadi esseri umani, sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sono due: lei, la "", è Rose Aghariaha Ekundayo, 42 anni; lui, invece, è un connazionale di 43 anni privo di permesso si soggiorno che non è ancora stato rintracciato. Altri due nigeriani sono indagati per la vicenda e si trovano per ora in stato di libertà. Come riportato dal ...

UrraciR : RT @BCC1920: #Parma? Chiave di volta del girone d'andata: ecco il perché L'ANALISI | La gara del #Tardini vale tantissimo, molto più di qua… - FlavianoMorini : RT @BCC1920: #Parma? Chiave di volta del girone d'andata: ecco il perché L'ANALISI | La gara del #Tardini vale tantissimo, molto più di qua… - BCC1920 : #Parma? Chiave di volta del girone d'andata: ecco il perché L'ANALISI | La gara del #Tardini vale tantissimo, molto… -