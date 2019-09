One Piece | Pirate Warriors 4 includerà l' arco narrativo del Paese di Wa e torna mostrarsi

One Piece Pirate Warriors 4 - prova : Non è certo un mistero che la formula tipicamente orientale dei musou, nel panorama degli action game, sia controversa. Tra i non pochi estimatori della frenesia e dell'accessibilità degli scontri, e gli altrettanti detrattori di un sistema profondamente ripetitivo, il genere continua comunque a popolare il mercato. Con saghe come Dynasty Warriors e Warriors Orochi giunte ormai a ridosso della decina di capitoli, Omega Force ha saggiamente ...