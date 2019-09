Ocean Viking | il grande silenzio di Palazzo Chigi e Viminale

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Neanche per permettere a una donna, al nono mese di gravidanza, di sbarcare.non hanno risposto a Sos Mediterranée e a Medici senza frontiere che hanno chiesto all’Italia di far partorire in sicurezza una donna che domenica scorsa è stata salvata dall’imbarcazione. Alla fine, all’allarme lanciato dalla Ong ha risposto Malta così la nave ha fatto rotta verso l’isola dove la donna è stata messa in salvo insieme al marito. Ma ancora nessuno dei due Paesi ha risposto alla richiesta di un porto sicuro per far sbarcare tutti gli 82 migranti rimasti a bordo.Ieri sera il segretario Pd Nicola Zingaretti, nella nuova veste di alleato di governo, ha chiesto al premier lo sbarco immediato dei migranti “senza se e senza ma”. Ma in seguito a questo appello c’è stata solo una lunga ...

