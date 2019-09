Nuovo San Siro | 45 milioni per demolirlo Gli spogliatoi dovranno spaventare gli

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il Corriere Milano dedica ampio spazio ai progetti per ilSanche sono alla valutazione di Inter e Milan. Si scopre che, al centro delle indicazioni che gli architetti hanno ricevuto per compilare i loro progetti c’è anche l’aspetto psicologico. Gliriservati alle squadre ospitiinfatti incutere timore e tensione negli avversari. Quasi un’introduzione a ciò che accadrà quando scenderanno in campo. Per le squadre di casa, invece, discorso diverso. L’interramento e le chiusure laterali favoriscono l’isolamento e riducono l’impatto acustico. L’obiettivo è quello di non far avvertire loro la pressione. Il progetto vincitore sarà svelato il 23 settembre. Per ora, come scritto ieri, dei quattro originari ne restano in gara due. Si possono già intravedere alcune linee guida. Innanzitutto, demolire il vecchio Meazza non ...

napolista : Nuovo #SanSiro , 45 milioni per demolirlo. Gli spogliatoi dovranno spaventare gli avversariI dettagli del nuovo sta… - passione_inter : Semicoperto, flessibile, moderno e pensato 'per incutere timore' agli ospiti: ecco come sarà il nuovo stadio -… - gazz_rossonera : Tuttosport – Nuovo San Siro, Populous in vantaggio su Manica-Cmr -