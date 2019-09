Nuoto | successo per gli atleti azzurri ai Mondiali paralimpici

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Jinan. Nicolò Martinenghi sfiora il successo nei 50 rana : è ancora secondo. Morozov pigliatutto! : ancora un secondo posto per Nicolò Martinenghi nei 50 rana nella seconda tappa di Coppa del Mondo in programma a Jinan in Cina. Stavlolta, però, un pizzico di rammarico c’è per l’azzurro che, visti i tempi, poteva anche portare a casa la prima vittoria italiana nell’edizione 2019. Avesse ripetuto il crono di una settimana fa, Martinenghi avrebbe addirittura dominato ma la condizione sta inevitabilmente calando e allora ...

Nuoto - il ritorno di Ryan Lochte : il successo nei 200 misti e il sogno olimpico di Tokyo 2020 dopo anni critici : La classe non è acqua ed è proprio il caso di dirlo. 12 medaglie olimpiche (6 ori, 3 argenti, 3 bronzi) e 18 ori mondiali non si vincono per caso. Ryan Lochte, l’artista delle subacquee, con i suoi 17 record mondiali nella personale collezione, è tornato e l’ha fatto nei 200 misti degli US Open a Stanford. Il successo è arrivato grazie al crono di 1’57″76, staccando il biglietto per i Trials olimpici dove il progetto è ...

Nuoto - Federica Pellegrini e i suoi 31 anni : un’atleta infinita che ha aperto la via del successo all’Italia : Eccesso di narrativa e proselitismo? Sì, probabile. Difficile però non calcare la mano, esaltarsi o anche far cadere delle sedie dagli spalti di uno stadio al cospetto di un’atleta che sembra essere sempre la stessa, incurante del trascorrere del tempo. Eppure, Federica Pellegrini è cambiata e sono stati mille i volti nei quali abbiamo potuto ammirarla: dal viso luccicante di Atene 2004 a quello emozionato e soddisfatto di Gwangju 2019. ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : i precedenti fra Italia e Spagna. Indelebile il successo azzurro nella finalissima delle Olimpiadi di Barcellona 1992 : Leggi Italia-Spagna di Pallanuoto e pensi alla finalissima delle Olimpiadi di Barcellona 1992 quando, con Sandro Campagna in acqua, il Settebello si andò a prendere il titolo proprio in casa degli iberici. Fu un 9-8 spettacolare, giunto dopo tre tempi supplementari, anche se nella stessa edizione dei Giochi le due formazioni si erano già incrociate nella fase a gironi nella sfida terminata sul 9-9. In qualche modo alla Picornell di Barcellona si ...

Mondiali Nuoto - Pellegrini vince i 200 stile Gwangju : sesto successo iridato. Paltrinieri oro e record europeo negli 800 stile : Federica Pellegrini eterna, Gregorio Paltrinieri stupefacente. E’ una giornata storica per il Nuoto italiano. La prestazione da leggenda è arrivata per la 30enne olimpionica, che ha stracciato la concorrenza nei “suoi” 200 metri stile libero ed ha vinto la medaglia d’oro, confermandosi fra le più grandi nuotatrici di sempre. Il quarto titolo iridato arriva a Gwangju, in Corea del Sud con il tempo di 1.54.22. Fede si ...

Mondiali Nuoto - Quadarella oro nei 1500 stile. Nuovo record italiano e primo successo azzurro a Gwangju : primo oro dell’Italia ai campionati del mondo di Gwangju. Simona Quadarella ha trionfato nei 1500 stile libero in 15’40″89, segnando il Nuovo record italiano che migliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009 (15’44”93). La ventenne romana ha preceduto la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang. Assente la campionessa in carica e primatista mondiale, la statunitense Katie Ledecky, ...

Nuoto Simone Sabbioni - Mondiali 2019 : “Incredibile quello che mi è successo al via - per fortuna è arrivata la qualificazione” : Inizia in maniera davvero particolare il Mondiale 2019 di Gwangju per quanto riguarda Simone Sabbioni. Il 22enne romagnolo, infatti, è protagonista di un avvenimento ai limiti del clamoroso nella sua batteria dei 100 dorso maschili. Tutta colpa dei devices della partenza. Il sostegno del blocco numero 6 della settima e ultima batteria, infatti, cede sotto la spinta del nuotatore riminese che, ovviamente, deve fermarsi subito dopo la partenza. ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di sabato 20 luglio. Agli ottavi facile successo dell’Ungheria - che sfiderà l’Italia : Giornata dedicata Agli ottavi di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa, vincitore del Girone D, è passato direttamente ai quarti, ed ora conosce il nome della sua sfidante al prossimo turno: si tratta dell’Ungheria, che oggi ha superato la Nuova Zelanda per 17-6. Negli altri incontri odierni l’Olanda ha battuto il Canada per 5-4 ed ora sfiderà la Spagna nel match che designerà la ...