Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ci sono storie che si possono raccontare indicando le persone, mostrando i loro volti e facendoli parlare. Poi ci sono quei racconti che non vorresti mai aver sentito. Storie che non puoi mai far conoscere perché te lo chiedono i protagonisti. Un papà della provincia di Napoli mi chiama qualche giorno fa per chiedermi un consiglio su come fare ad iscrivere il suo bambinonellaprimaria. Sorpreso gli chiedo il perché di un tale ritardo nell’iscrizione ed il genitore mi spiega che in realtà, dopo un anno molto faticoso per il bambino, lui e sua moglie avevano deciso di iscriverlo in unaparitaria. Lì avrebbero forse trovato maggiore attenzione ai bisogni del loro piccolo. L’amara sorpresa del rifiuto dellaparitaria ad accogliere il bambino era sopraggiunta proprio qualche giorno prima della nostra telefonata. Come spesso accade, lain questione, ...

nzingaretti : Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto s… - Bebbsmeloni : RT @nonplvssed: è che ho scoperto che le cose belle appassiscono e che i sogni dentro ai cassetti marciscono e che la gente non crede mai t… - Noovyis : (Non trovano una scuola per il figlio disabile. Il timore di alzare la voce nonostante la rabbia) Playhitmusic - -