Neymar-Barcellona | clamoroso | non è finita | le parole del padre!

Barcellona - il presidente Bartomeu esce allo scoperto : “vi dico tutta la verità sull’affare Neymar” : Il presidente blaugrana ha fatto chiarezza sull’operazione Neymar, spiegando come siano andate le cose con il Paris Saint-Germain Adesso che il mercato è chiuso, il presidente Bartomeu può finalmente fare chiarezza sulla trattativa tra il Barcellona e il Paris Saint-Germain per Neymar, vicinissimo a tornare in blaugrana nell’ultima finestra di mercato. Lapresse Interrogato dalla tv ufficiale del club, il numero uno del club ...

Psg - Neymar non si rassegna : appello alla Fifa per tornare al Barcellona : La speranza è l'ultima a morire. È quanto deve aver pensato Neymar, che, nonostante la chiusura della finestra di mercato estiva, non si è rassegnato all'idea di lasciare il Psg per ritornare al Barcellona, la squadra che lo ha consacrato nella ribalta internazionale. La stella brasiliana è impazien

Neymar resta al Psg/ 'Per andare al Barcellona pronto a sborsare 20 mln di tasca sua' : Neymar è rimasto al PSG: il suo trasferimento al Barcellona non si è concretizzato. Ma spunta un retroscena clamoroso sulla trattativa.

Barcellona - è fatta : torna Neymar. Via all’effetto domino Dybala-Icardi : NEYMAR Barcellona- Accordo raggiunto, Neymar sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Fumata bianca totale. Accordo raggiunto tra i due club e accordo raggiunto anche tra società e giocatore. L’attaccante brasiliano è pronto a fare ritorno in Spagna. Questo ciò che ha rivelato “Gianluca Di Marzio”. Il PSG si prepara all’affondo su Dybala, candidato numero uno […] L'articolo Barcellona, è fatta: torna Neymar. Via ...

Calciomercato PSG - Leonardo spegne l’entusiasmo del Barcellona : “non c’è alcun accordo per Neymar” : Il dirigente dei parigini ha chiarito come non ci sia ancora accordo tra club, con il Barcellona che deve alzare l’offerta se vuole riportare in Spagna il brasiliano La trattativa Neymar tra Paris Saint-Germain e Barcellona prosegue, non c’è al momento accordo tra le due società, nonostante nei giorni scorsi sia emersa la voce di un’intesa raggiunta tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Sulla vicenda si è ...

Neymar - affare con il Barcellona a rischio : i blaugrana ritengono alte le richieste [DETTAGLI] : L’affare Neymar rischia di saltare definitivamente. La clamorosa notizia arriva dalla Spagna e precisamente dal Mundo Deportivo. Di fatto sfumata la trattativa per Neymar a causa dell’impossibilità di raggiungere un accordo tra il Psg e il Barcellona. Il club francese ha valutato Neymar 215 milioni di euro, in un’operazione complessa che includeva i cartellini di Dembélé, Rakitic e Todibo, oltre a una significativa somma ...

El Mundo Deportivo : “Salta Neymar al Barcellona - il cda ha rifiutato la controproposta del Psg” : Dalla Spagna arrivano notizie negative per il trasferimento di Neymar al Barcellona. El Mundo Deportivo scrive che il Barcellona ha rifiutato la controfferta del Psg per Neymar. Il club catalano avrebbe rifiutato la controproposta del Psg che valuta Neymar 215 milioni e avrebbe voluto inserire nella trattativa Dembélé, Rakitic e Todibo, oltre a quella che viene definita una congrua somma di denaro. Il cda del Barcellona ha rifiutato la ...

Barcellona-Neymar - c’è l’accordo con il PSG! I parigini hanno già in mente il sostituto : Dybala nel mirino : Trovato l’accordo fra Barcellona e PSG per il ritorno di Neymar: parte cash e 3 contropartite tecniche per convincere i parigini che potrebbero tentare l’assalto a Dybala negli ultimi giorni di mercato Dopo diverse settimane di intense trattative, Barcellona e PSG sono giunte finalmente alla stretta di mano finale: mancano solo gli ultimi dettagli e poi Neymar sarà nuovamente un giocatore dei blaugrana. Secondo Gianluca Di ...

Sky : Neymar al Barcellona - cash più Todibo - Rakitic e Dembélé (manca l’ok) : Nonostante la smentita di Barcellona e Psg, Sky insiste sull’accordo tra i due club per Neymar. Sarebbe tutto in dirittura di arrivo, conferma e fornisce ulteriori dettagli sulla trattativa. Nell’accordo per riportare Neymar accanto a Messi rientrerebbero Jean-Clair Todibo e Ivan Rakitic, insieme a una somma cash. Ousmane Dembélé, invece, non avrebbe ancora dato il suo ok al trasferimento. Gli intermediari, scrive Sky, sono ancora al ...

Neymar al Barcellona : accordo con Psg/ Ritorno apre 'valzer' Dybala - Icardi e Suarez : Neymar al Barcellona: accordo quasi chiuso con il PSG. Il clamoroso Ritorno apre valzer delle punte: Dybala, Icardi, Suarez e forse anche Messi

Neymar torna al Barcellona - trovato l'accordo con il Psg : L'affare dell'estate è andato in porto: il Barcellona ha trovato l'accordo con il Psg e dunque dopo due anniriporta a casa il brasiliano Neymar. Il clamoroso affare apre nuove...

Mundo Deportivo : il Barcellona e il Psg negano l’accordo per Neymar : A proposito dell’annuncio fatto da Gianluca Di Marzio su un accordo tra Barcellona e Psg per Neymar, Mundo Deportivo scrive che in realtà le fonti del Barça negano. Almeno per ora, aggiungiamo noi. Il quotidiano spiega che i presidenti dei due club si sono visti in occasione dell’incontro della Commissione Strategica Uefa, questa mattina, a Monaco, presso l’Hotel Le Meridien ma che, mentre era ancora in corso la riunione, hanno ...

Marca : Barcellona e Psg cercano una soluzione per il trasferimento di Neymar : Mentre da Sky arriva la notizia che sarebbe chiuso il ritorno di Neymar al Barcellona, Marca riporta una versione differente sulla trattativa Josep María Bartomeu e Nasser Al-Khelaifi, presidenti di Barcellona e Psg, si sono incontrati oggi a Monaco in occasione dei sorteggi di Champions e hanno parlato ovviamente dell’affare Neymar. Sebbene alcuni media francesi abbiano indicato che il Psg aveva respinto la proposta del Barca, la realtà ...